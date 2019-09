Marjorie de Sousa celebra la nominación al Emmy de “Al Otro Lado del Muro”, su serie con Telemundo

View this post on Instagram

Hoy solo puedo decir GRACIAS DIOS 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 cada día me muestras que tus manos están en mi camino. Que emoción tan grande enterarme de esto, que hermoso proyecto ❤️ este regalo es para todo el equipo que logro hacer de este proyecto un éxito en cada parte del mundo. Este proyecto fue la etapa de mayor reto personal en mi vida, pero la de mayor aprendizaje y gracias a mi compañeros por ayudarme a levantarme día con día para lograr esto tan mágico. EstA HISTORIA es dedicada a todos los migrantes que nos tocó salir de nuestras tierras luchando por nuestras vidas, tratando de no sólo sobrevivir, también de recuperar las fuerzas por salir de nuestros países y comenzar de cero. No podemos caernos, tenemos que estar unidos y luchar con todo el corazón para lograr nuestros sueños. #migrantes #telemundo #alotroladodelmuro @iemmys #historiasreales #marjoriedesousa #actriz #sofia #amordemadre @curbaneja mi chata hermosa Gracias por esta oportunidad. @telemundo @litzyoficial @guillerivan @manzoluis @christophermillans a todos nuestro equipo FELICIDADES 🎈🍾🎉🎊 @alepalomera1 @mediaconceptspr ESTAMOS NOMINADOS A LOS @iemmys ❤️❤️❤️❤️🤗🤗🤗🤗🤗