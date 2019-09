Mensaje de esperanza: programa permite enviar postales a los inmigrantes detenidos en cárceles de ICE

Artista DACA diseñó una de las tarjetas; entérate dónde encontrarlas

Julio Salgado es uno de los cinco artistas indocumentados que han unido su talento para crear tarjetas postales que cualquiera pueda llenar con un mensaje de esperanza para los miles de inmigrantes que se encuentran bajo custodia en los centros de detención del Servicio de Migración y Aduanas (ICE) de los Estados Unidos.

“Queremos que estas tarjetas sean un mensaje de solidaridad para los inmigrantes que están en centros de detención, los que en primer lugar no deberían existir porque ahí se viven abusos y violaciones a los derechos humanos horrendos”, dice Julio Salgado, un ilustrador gráfico cuyos trabajos artísticos se caracterizan por su mensaje político y de justicia social.

“Cuando las reciban, queremos que sientan que hay una luz al final del camino”, expresa.

De 36 años de edad, Julio está amparado con la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). “Yo vine con mi familia de Ensenada, México cuando tenía 11 años. No veníamos a quedarnos, pero mi hermana se enfermó y le tuvieron que hacer un trasplante de riñón. Mi mamá le donó uno de los suyos. Los médicos nos aconsejaron permanecer en el país. Así fue como nos quedamos. La visa se nos expiró”, narra.

De los cinco artistas que colaboran en el proyecto Flores Adentro (Flowers on the Inside) de envío de tarjetas, Julio es el único que vive en Los Ángeles.

“El proyecto de mandar tarjetas con ilustraciones hechas por artistas que son o fueron indocumentados vino de la Casa Arcoiris, un albergue para inmigrantes miembros de la comunidad LGBT en Tijuana”, explica.

“Yo trabajo para el Centro de Empoderamiento Cultural (The Center for Cultural Power, antes Culture Strike), y ellos decidieron lanzar un portal en la web junto con Casa Arcoiris y la organización Forward Together para emprender el proyecto Flores Adentro”, precisa Julio.

El Centro de Empoderamiento Cultural apoya a los artistas de color y de la comunidad LGBT. Tiene su sede en Oakland, California.

El portal Flores Adentro que está en inglés y español, contiene cinco tarjetas diseñadas cada una por un artista indocumentado. “Queríamos que fueran creadas por gente que ha pasado por la experiencia de ser indocumentado y que saben lo que se siente”, dice Julio.

La manera cómo va a funcionar, es que la gente entra al portal, selecciona su postal, escribe un mensaje y lo firma en línea. Casa Arcoiris las imprimirá y enviará a los inmigrantes bajo custodia en los centros de detención a lo largo de Estados Unidos.

Julio incluyó en la tarjeta que creó, flores iris porque simbolizan esperanza y eso es justamente lo que más necesita un detenido. “A través de estas tarjetas es como si les estuviéramos mandando flores”, dice.

Los artistas que participan en el proyecto son Emulsify, Brian Herrera, Karla Daniela Rosas, Julio Salgado y María Hu Wu. Viven en Chicago, Nueva York, San Francisco y Los Ángeles. Incluso uno de los artistas experimentó en carne propia la detención migratoria.

Pablo Vivas, un joven indocumentado mexicano de 27 años quien pasó un mes en un centro de detención en El Paso cuando solicitó asilo político en 2013, dice que cuando se está bajo custodia migratoria, aún cuando están rodeados de mucha gente, se sienten muy solos.

“En esos lugares, lo que tratan es de romperte psicológicamente. Uno no puede hablar mucho con su familia que está afuera porque las llamadas telefónica son muy caras. En lo personal, yo había venido a los 4, 5 años a los Estados Unidos, y regresé a México a los 19 o 20 años cuando mi mamá murió de cáncer y a mi padre le entró la depresión. Así que volver a Estados Unidos y solicitar asilo, fue mi decisión, no quería llamar a mi padre desde la detención y preocuparlo. Esa falta de comunicación familiar me hacía sentir muy solo”, cuenta.

Por eso, dice que si él hubiera recibido una tarjeta de solidaridad durante su detención, hubiera sido un placer.

El proyecto Flores Adentro busca inspirar esperanza, compasión y conexión.

“Queremos llevar mensajes de motivación a nuestros compañeros que son seres humanos que pasan por los momentos más oscuros de sus vidas”, dice Favianna Rodríguez, presidenta del Centro de Empoderamiento Cultural.

“Es a través del arte y la resistencia creativa que esperamos crear conciencia acerca de lo que está pasando dentro de las prisiones, y mostrar que los inmigrantes son humanos y se merecen algo mejor. Queremos mostrar al mundo y a quienes están dentro, que las paredes no nos dividen”, dice.



Los interesados en apoyar esta campaña tienen hasta el 18 de octubre para escribir y firmar una tarjeta para una inmigrante detenido. Pueden hacerlo al visitar: www.flowersontheinside.org También puedes descargar una en: Download Postcards here

“Por el momento, se ha firmado 500 tarjetas desde que se lanzó el proyecto. El 50% de las personas que las han mandado, han manifestado que quieren mantener una conexión con los inmigrantes a los que les han enviado un mensaje”, externa Julio.

Y agrega que la respuesta de la gente demuestra que la comunidad apoya a los inmigrantes detenidos. “También los invitamos a hacer donaciones para ayudarlos a que tengan dinero para hacer una llamada a sus familiares”, observa.

Julio dice que él decidió poner su talento artístico en este proyecto de tarjetas porque cualquiera de esos inmigrantes detenidos, pudieran ser su papá, su mamá, su hermana o él mismo. “No me gustaría que me olvidarán si estuviera en detención de ICE”, expresa.

Y dice que si bien ahora él está amparado con el DACA, no sabe por cuánto tiempo.

Así que urge a la comunidad hispana a unirse a esta campaña de envío de postales y a escribir en español porque la mayoría de los detenidos son hispanos. “Muchas tarjetas han sido escritas con mensajes en inglés, y vamos a tener que traducirlas, pero es muy importante que los inmigrantes en detención puedan leer sus mensajes en español”, observa.