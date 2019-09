Armando Rubio: ‘Mi meta es difundir la cultura a través del teatro’

El inmigrante mexicano tiene una escuela de actuación donde desarrolla talentos latinos para cine, radio y televisión; además es creador de la exitosa pastorela anual ‘El Portal de Nopaltepec’

La más grande aspiración de Armando Rubio en la vida es llevar una de sus puestas en escena a Broadway, en Nueva York.

Ésta área, junto a la Quinta Avenida , son las más famosas de Manhattan; además de ser punto de referencia para 40 teatros que integran el llamado “Circuito Broadway”.

Rubio, de 46 años de edad y originario del Distrito Federal, es un hispano amante del teatro campesino y tradicional mexicano.

“Mi meta es difundir nuestra cultura por medio del arte teatral”, dice. “Al mismo tiempo, aspiro a influir en muchos talentos nuevos dentro de su carrera artística”.

De hecho, él fue “agricultor” durante una semana. Piscó fresa en una plantación en la ciudad de Cerritos. Le dio insolación y aunque apenas tenía 25 años, renunció de inmediato a ese trabajo por el que le pagaron 25 dólares.

“Me pagaban por cada canastita de fresas que llenaba”, recuerda. “Y pronto me di cuenta que eso no era para mí”.

Rubio tiene el concepto de que cuando el teatro es arte, siempre es entretenimiento. Ahora es director de Rubio’s Studio, un centro de aprendizaje artístico en la ciudad de Norwalk.

En el cerro de los nopales

Egresado del Centro De Arte Dramático y Estudios Escénicos Especializados (CADEEE), en Cuernavaca (México), ha dirigido más de 30 obras de teatro, desfiles de moda, certámenes de belleza y convenciones de talento latino.

Una de sus obras, ya clásica por más de dos décadas en el sur de California es la pastorela “El Portal de Nopaltepec”, un lugar imaginario de México donde nace el niño Dios y que le da significado a la tradición de la Navidad y la evangelización de los pueblos indígenas.

Nopaltepec se compone de dos vocablos la lengua náhuatl: “nopalli” que significa nopal y “tepet” o tepec, cuyo significado es cerro. La terminación “c” quiere decir “en”. Así, Nopaltepec significa “en el cerro de los nopales”.

Cada año, esta obra se realiza para diferentes comunidades latinas en el Sur de California. En su 22 aniversario, los días 15 y 16 de diciembre, la puesta en escena será en el teatro de Lynwood High School. Antes se ha realizado en el teatro Los Pinos y en el Million Dollar.

Rubio dirigía la pastorela en México y cuando emigró a Estados unidos trajo consigo su carrera de arte dramático.

“Yo la hacía de diablito, a aún sigo haciéndolo”, dijo. “Aquí le hice algunas adaptaciones y unos cambios de lenguaje a la historia para que el público que es chicano pudiera entender”.

La pastorela se modernizó; contiene parlamentos en spanglish —mezcla del español e inglés— sin ser completamente uno de ambos idiomas. Su mensaje central es el triunfo del bien sobre el mal.

Más de 28 años avalan la carrera de actor, director de teatro y profesor de actuación y modelaje de Armando Rubio, un personaje que se considera como un ser humano sencillo, humilde “y con una pasión envidiable al arte”.

En televisión, hizo el papel de un pandillero en la telenovela “Amor a mil por hora”, de Televisa e interpretó el papel de un comandante de la policía en la serie “Enmascarados” de LATV, además de ser parte de la comedia Azte Pa ca.

En teatro, Armando ha estado en “El panal de oro”, “México llama más temprano”, “El dragón”, “Paso de madrugada”, “Y el milagro”, “El baúl de las maravillas” y “El jardín de los cerezos”.

Cuando desapareció la Academia Artística Latina “Rosy y sus Estrellas”, donde dio clases de actuación, y luego Patricia Sturla Studio, una agencia de talento, Armando decidió en 2001 abrir su propia compañía de teatro en la ciudad de Norwalk.

“Siendo mexicano en un país que no me es extraño, cada vez que me presento en una obra es como traer un pedacito de México a escena”, dijo Armando.

“Cuando presentamos “El Portal de Nopaltepec”, la gente [asistentes] empiezan a hacer comentarios cuando ven a los actores jugar “A la víbora de la mar” o juegan con un trompo… Muchos se transportan a sus raíces, así como también las niñas que no crecieron allá, pero cuyas madres se divirtieron en su infancia con muñecas de trapo”.

La intención de Armando se cumple totalmente cuando acaba la obra y el mensaje de la pastorela trasciende entre las familias que evocan sus tradiciones, costumbres y cultura.

“En más de 20 años de la puesta en escena de “El portal de Nopaltepec” han participado unos 500 actores; entre ellos, niños que participaron también en la película de comedia estadounidense-mexicana “Nacho Libre”, dijo Armando Rubio. “Muchos actores que han pasado por mis estudios han trascendido”.

Uno de ellos —y el más reciente— es Rubén Sandoval, un joven mexicoamericano de 21 años de edad que fue finalista del concurso La Voz USA en 2019 de la cadena Telemundo. Sandoval es un amante de la música ranchera de México que se presenta en jaripeos.

También, han destacado en la actuación y en comerciales de televisión sus propias hijas Anahí, de 13 años, y Alondra de 12.

Ellas, también con su talento, quizás algún día lleguen pisar un escenario en la marquesina de Broadway, como es la meta de su padre..