El candente video de Wanda Nara posando desnuda en París

La esposa del futbolista Mauro Icardi se mostró atrevida y sensual en Instagram

Como si fuera la modelo de un reconocido pintor hiperrealista, Wanda Nara compartió para deleite de sus seguidores de Instagram una foto y un video donde se le puede ver posando sin ropa, de espaldas y recostada en una cama.

Se trata de un desnudo muy cuidado que muestra a la representante y esposa del futbolista Mauro Icardi frente a un ventanal en una situación relajada y reflexiva.

“Angel face devil thoughts 👼 💭 my New … 📸 #campaign #adv #advertising”, escribió Nara en el clip que en tan solo 3 horas acumula más de 659 mil reproducciones y cientos de halagos hacia su figura.

“Impresionante mujer”, “Pero usted señorita quiere infartar a alguien 🔥🔥” y “Súper sexy 😍😍”, fueron algunos de los piropos que recibió la rubia.