FOTOS: Bebé de Florida con enorme lunar en la cara será tratada en Rusia

"Se tu não agradece nem o que tem, por qual motivo quer mais?". O mundo está viciado em pedir, mas se esquece de que antes de tudo é essencial reconhecer o que já possui. Seja uma pessoa grata. Dê valor a quem você é e a tudo o que tem. A vida por si só já é um presente 🎁 E nós temos o nosso maior presente em nossos braços, Obrigada Deus por nos enviar a Luna 🥰 É normal darmos valor à nossa saúde quando estamos doentes, né??? Não espere dias escuros para pedir/agradecer! Seja grato por estar bem, por ter uma saúde plena e, com isso, poder fazer o que quiser!!! E, mesmo doente, seja grato por estar vivo 🙏🏽 Muitas vezes me perguntei ‘Porque a Luna?’ ‘Porque no rosto’? A resposta estava na minha cara e só precisei abrir o coração para entender: Ela veio especial para nos tornar mais fortes e lutarmos por algo muito maior!!!! Porque ela veio para mudar o mundo!!!! Porque não teria baby mais perfeita que pudessem nos enviar ♥️ Aprendi a agradecer mais e reclamar menos!!!! Aprendi que antes de julgarmos, precisamos nos colocar no lugar do próximo…. e continuo aprendendo todos os dias com você, minha luz, minha Luna ♥️♥️♥️ #birthmark #selfesteem #gofundme #vakinha #caringmattersnow #nevus #rareskincondition #harvard #bareyourbirthmark #mrelbank #breastfeeding #mom #love #ellendegeneres #steveharvey #caldeiraodohuck #lucianohuck #photoshoot #nevuslove #bringingawareness #filha #lovetheskinyourein #somostodosluna #awareness