¡Milagro! Fue a rezarle a la virgen y se ganó un millonario premio de lotería

“Que nunca sea traidor al amor que hoy se me entrega… ❤️ Y aunque el dolor me taladre y haga de mí un crucifijo, que yo sepa ser tu hija, y que sepa que eres mi MADRE.” 🙏🏻#inmaculadamadredeldivinocorazoneucarusticodejesus #inmaculadamadresalta #virgendesalta #cerrodelavirgen