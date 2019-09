¿Cómo analizar el agua del grifo?

¿Qué tan segura es el agua de la llave en tu casa? Descubrirlo puede tomar algo de tiempo, esfuerzo y dinero, pero vale la pena hacerlo.

La mayoría de las personas con agua de la ciudad que pagan su propia cuenta deben recibir un informe anual de la calidad del agua llamado Informe de Confianza del Consumidor (CCR). Si tú no recibes el tuyo, llama a tu proveedor local de agua. Y si tienes un lugar de alquiler, ponte en contacto con el propietario.

Los sistemas con 100,000 personas o más también deben publicar informes en línea. Puedes encontrarlos en el sitio web de la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA).

En el informe, busca un resumen que muestre si se encontró algún contaminante por encima de los límites gubernamentales y, de ser así, cuáles son los riesgos potenciales para la salud, qué se está haciendo para solucionar el problema y qué debes hacer mientras tanto. Si tienes preguntas, llama a tu proveedor local o a la línea directa de agua potable de la EPA al 800-426-4791.

Si tienes agua de pozo, no recibirás un CCR, así que se debe hacer un análisis del agua. También es una buena idea si tu casa fue construida antes de que las tuberías sin plomo fueran obligatorias en 1986. Incluso si tu CCR dice que el agua de la ciudad está libre de plomo, este puede filtrarse a tu agua desde las tuberías de tu casa.

Hay muchos kits disponibles para realizar tú mismo las pruebas del agua, pero no siempre está claro para qué se realizan o qué tan precisas son. La EPA recomienda usar un laboratorio certificado. Encuentra uno en el sitio web de la EPA. Las pruebas suelen costar entre $20 y $150. Tu comunidad podría proporcionar kits de pruebas sin costo alguno.

Una vez que sepas lo que hay en tu agua, elige un filtro que se adapte a tus necesidades.

Si hay múltiples contaminantes o en altos niveles, los filtros de ósmosis inversa son a menudo los mejores. Pueden eliminar el plomo, el arsénico, las bacterias y otros contaminantes. Pero ocupan mucho espacio (normalmente debajo del fregadero), requieren tuberías adicionales y a menudo pasan por varios galones de agua por cada galón de agua filtrada. También son caros, algunos cuestan $1,000 o más. Es posible que también tengas que pagar a un profesional para que realice el mantenimiento periódico del sistema.

Para mejorar el sabor o el olor, o para tratar con contaminaciones menos serias, el filtro de carbón puede ayudar. Pero puede ser que no elimine todo el plomo.

Independientemente de cuál filtro elijas, asegúrate de que esté certificado según las normas internacionales de la Organización para la Salud y la Seguridad Pública (NSF) por un laboratorio independiente, como el Grupo CSA, Underwriters Laboratories (UL) o la Asociación para la Calidad del Agua (WQA), para eliminar los contaminantes que te preocupan.

Un filtro de jarra es bueno para el agua potable. Un filtro que se fija a tu fregadero es una buena opción para eso también, así como para el agua utilizada para cocinar y lavar los platos. Los miembros de CR con acceso digital pueden seguir leyendo las clasificaciones de las 3 mejores jarras de agua con filtro de nuestras pruebas.

Nota del editor: Este artículo también apareció en la edición de noviembre de 2019 de la revista Consumer Reports

