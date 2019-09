¿Inmigrantes que solicitan ciudadanía deben temer a regla de “carga pública de USCIS?

Servicios Católicos de Inmigración explican cómo funciona la norma para residentes permanentes

Aquellos inmigrantes que apliquen por la naturalización no deberían temer por la regla de “carga pública” de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), afirmó Lynn Neugerbauer, abogada supervisora y de defensa de deportación de Servicios Católicos de Inmigración (CMS, en inglés).

“Cuando una persona tiene la ‘green card’ y aplica por la naturalización no hay requerimiento de regla de carga pública”, afirmó en entrevista. “(Los oficiales) no pregutan sobre eso, no revisan el caso con la nueva regla”.

Agregó que algunos inmigrantes buscan exentar el pago por el proceso, lo cual pueden hacer sin su caso de naturalización sea afectado, ya que son trámites en paralelo, pero independientes.

“Incluso si quiere aplicar por su apoyo para cubrir el costo del proceso, no afecta su proceso de naturalización, entonces no tendrían de qué preocuparse”, afirmó la abogada, entrevistada durante la jornada de asesoría para inmigrantes con Residencia Permanente que buscan aplicar por la ciudadanía.

La nueva regla aplicará el 15 de octubre, pero la experta señaló que los inmigrantes con “green card” no deberían ser afectados al momento para aplicar por la ciudadanía, salvo aquellos que realizan viajes por más de seis meses.

“La única razón por la que los portadores de ‘green card’ deberían preocuparse es que si van a realizar un viaje fuera del país por seis meses o más, las autoridades migratorias se reservan el derecho de examinarlos cuando vuelvan y ver si tuvieron acceso a beneficios públicos en los últimos tres años”, explicó Neugerbauer.

Acotó que esto aplicará a partir del 15 de octubre, por lo que sugirió a aquellos residentes permanentes que planean viajar asegurarse en volver en menos de seis meses, ya que si un oficial migratorio en el puerto de entrada considera que la regla de “carga pública” aplica en su caso podría ser deportado.

“Eso sería un motivo de inadmisibilidad”, expuso. “Esto afectaría a una persona que tiene ‘green card’, ya que no obtendría la ciudadanía e incluso sería deportada”.

Por ello recomendó a quienes tienen una “green card” aplicar por la naturalización, ya que eso los protegería.

“Recomiendo a la gente que solicite la ciudadanía por dos razones: protección para evitar ser deportados, sobre todo porque siguen cambiando las reglas y porque pueden votar y poner en las oficinas a representantes que no rechacen a los inmigrantes”, acotó la experta.

La nueva regla de “carga pública” define a un inmigrante como un problema para el erario cuando ha recibido ayudas sociales “monetizables” o “no monetizables” durante 12 meses en un periodo de tres años.

Abogados de Nueva York para el Interés Público (NYLPI, en inglés) colaboró con CMS y las firmas Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP y Simpson Thacher & Bartlett LLP, para organizar una clínica de naturalización este miércoles en Brooklyn.

Las asesorías de los abogados ‘pro bono’ fueron en inglés y español, dependiendo del caso. Los inmigrantes cuyos casos fueron sencillos recibieron el Formulario N-400 completo para enviarlo a USCIS.

Señales de alerta

Neugerbauer expuso que hay otras razones por las que residentes permanentes no podrían obtener la ciudadanía, incluso estar en peligro de deportación: uso de drogas, pasado criminal, haber sido deportados y abuso del alcohol, entre otros.

“Les recomiendo que si tuvieron problemas con la ley, un arresto o tuvieron que lidiar con aplicantes de la ley… si tienen problemas en su historia migratorias, como haber sido deportados, lo den a conocer”, expuso.

Por ello recomendó a los inmigrantes a revelar cualquier hecho preocupante a sus abogados, para que haya una asesoría integral y evitar problemas al momento de solicitar la naturalización.

“Hemos visto que gente aplica por la ciudadanía y tiene ‘esqueletos en el clóset’ que complican su sproceso… quizá hace muchos años hizo algo y piensa: ‘Oh, eso pasó hace muchos años, está resuelto… estoy bien’. Inmigración está revisando en cada detalle del pasado de una persona que está aplicando por la ciudadanía. Si tienen una duda es mejor pedir ayuda legal antes de aplicar“, recomendó.

Incluso fue enfática sobre los resultados: “Es importante, porque no solamente les pueden negar la ciudadanía, los pueden deportar”. Esto debido a que los oficiales migratorios hacen una nueva revisión del caso de un inmigrante cuando aplica por la ciudadanía.

“Es una nueva revisión del inmigrante… los oficales hacen una revisión de su historial, cómo ingresó al país, si tuvo problemas… etcétera”, acotó. “Si alguien tiene cualquier cosa que pudeira ser un problema, lo más importante es ponerlo sobre la mesa”.