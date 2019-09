“Lady Frijoles” hace confesión sobre su niñez en programa que modera en Honduras

Miriam Zelaya Gómez muestra su lado feminista

Miriam Zelaya Gómez, alias “Lady Frijoles”, va ganando protagonismo y mayor participación en cada episodio del programa hondureño “Las Doñas” en el que debutó la semana pasada luego de haber sido deportada desde Estados Unidos.

En uno de lo más recientes segmentos del programa del canal Qhubo TV en el que se discutió el tema de los “Estereotipos de género”, la centroamericano contó anécdotas de su niñez.

Zelaya Gómez relató que de niña le gustaban las actividades que, usualmente, se reservan para los varones.

“Nunca ellos me quitaron a mí (la oportunidad para) que jugara pelota, porque a mí eso me encantaba”, expresó.

“A mí no me gustaba que me regalaban muñecas; yo las regalaba”, manifestó la panelista sobre lo que realmente disfrutaba hacer en su infancia.

Agregó que el hecho de que su padre tuviera un taller de balconerías le ayudó a ver como natural realizar tareas que tradicionalmente se le asignan a los hombres.

“Sí, mi papa tenía un taller de balconerías, soldadura. Yo puedo soldar y yo puedo pintar, y eso no me quita nada”, recordó la moderadora.

“Me siento bien de hacer un trabajo de un varón, que no solo un varón puede hacer; también la dama lo puede hacer”, sostuvo Zelaya Gómez, quien cumple una probatoria por un caso de agresión en Dallas, Texas.