25 alimentos que pueden salvarte la vida, según un científico de Harvard

Nada pierdes con probar

El doctor William Li ha dedicado gran parte de su carrera a determinar los alimentos que ayudan al organismo a vivir mejor y protegerse de las enfermedades. Basado en más de 30 años de investigación y más de 700 estudios científicos, el doctor de la Universidad de Harvard publicó recientemente su libro “Eat to Beat Disease: The New Science of How Your Body Can Heal Itself“.

En él, el experto escribe sobre los alimentos que pueden salvarte la vida. Según el científico de Harvard, nuestro cuerpo cuenta con cinco sistemas de defensa clave: el sistema inmunológico, las células, el ADN, las bacterias intestinales y los vasos sanguíneos.

Cuando dichos sistemas funcionan de manera óptima, las enfermedades pueden prevenirse, desde la demencia hasta el cáncer. Y hay ciertos grupos de alimentos que ayudan a cada sistema. Estos son sólo 25 de ellos:

Fortalecer el sistema inmunológico

Manzana verde: Contiene polifenoles que incrementan los niveles de defensa del organismo. Frambuesas: Su alto contenido de antioxidantes y vitaminas A, C y E las hacen perfectas para el sistema inmune. Chía: Su alta cantidad de nutrientes protege el corazón. Brócoli: Está lleno de vitamina C, que ayuda a estimular el sistema inmunológico. Granada: Ayuda a optimizar el sistema inmune al nutrir las bacterias intestinales.

Para regenerar las células

Té de manzanilla: Protege al sistema celular y ayuda a sanar los órganos. Cacahuates: Son una buena fuente de resveratrol, que incrementa el número de células del sistema cardiaco. Berenjena: Contiene ácido clorogénico, que ayuda a proteger las células de todo el cuerpo. Blueberries: También son ricos en ácido clorogénico. Mango: Contiene mangiferina, una sustancia que estimula la regeneración ósea.

Para proteger el ADN

Toronja: Gracias a su concentración de licopenos protege al ADN de la radiación UV del sol. Cúrcuma: Su contenido de curcumina protege contra el cáncer y reduce la inflamación. Mantequilla de almendra: Ayuda a proteger el ADN y retrasa el envejecimiento celular. Sandía: También contiene licopenos, que protegen al ADN de la radiación. Kiwi: Uno al día reduce el daño del ADN en 60 por ciento; consumir tres repara el ADN en 66 por ciento.

Favorecer la bacteria intestinal

Garbanzos: Ayudan a disminuir las bacterias peligrosas hasta en 81 por ciento. Yogurt: Contiene bacterias que aceleraron el proceso de sanación en ratones cuando se agregó agua. Semillas de girasol: Son ricas en componentes que nutren a las bacterias buenas del estómago. Duraznos: Aceleran el crecimiento de las bacterias buenas. Frijoles negros: Duplican las bacterias saludables del estómago.

Para nutrir la sangre