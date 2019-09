Blanca Soto: ‘Sigo actuando por mis fans, pero me gusta más la producción’

La actriz mexicana vuelve a ponerse delante de la cámara en la serie No Te Puedes Esconder de Telemundo, rodada en España y México

Blanca Soto vive normalmente entre Los Ángeles y Miami, pero para rodar “No Te Puedes Esconder” pasó tres meses en España, en los que se enamoró de Madrid, según nos contó en una entrevista para este diario.

“Me dice Iván Sánchez: ‘Ya eres madrileña de corazón, tía’. Claro: soy mexicana, americana y madrileña de corazón. ¡Muy guay!”.

Y es que Soto protagoniza la nueva serie de Telemundo en la que tiene un papel importante Sánchez, al que muchos aún recuerdan como El Gallego de “La Reina del Sur”. Además, la mexicana comparte pantalla con actores españoles consagrados como Maribel Verdú y Eduardo Noriega.

“El elenco es maravilloso”, comenta Soto. “Es muy bonito poder unir los dos mundos. Estamos jalando elenco de España y mezclándolo con lo que somos nosotros los hispanos en Estados Unidos. No que vean uno u otro, sino que nos vean juntos”.

El equipo de producción también es internacional, con profesionales a ambos lados del Atlántico.

“Todos los de México se querían ir a vivir a Madrid. Y todos los de Madrid se quieren ir a vivir a México”, comenta Soto. “Eso es lo bonito. Esa unión es una explosión”.

Mónica, un personaje con “corazón de pollo”

La serie empieza y termina en México, pero el grueso de la trama transcurre en España, a donde Mónica -el personaje de Soto- llega con su hija Natalia de 15 años huyendo de una relación peligrosa.

“Mi personaje huye de un señor malo –pero no es narco- con malos negocios y envuelto en política. Ella y su hija se acogen a un programa de protección de testigos y llegan a Madrid. Ella es doctora, pero en España se hace pasar por enfermera para tener un perfil bajo, con otro nombre y otra identidad, y para poder conseguir dinero para sacar adelante a su hija”, explica Soto.

“Es un personaje resilente. Pase lo que le pase, ella sigue adelante, y adelante y adelante”, añade. “Tiene un corazón de pollo. A pesar de que algunos personajes le están haciendo daño, tanto física como mentalmente, ella los ayuda. Como doctora ha hecho un juramento por cuidar y curar, pero al mismo tiempo lo hace por compasión”.

“Es una mujer ordinaria haciendo cosas extraordinarias”, sentencia.

Reencuentro con Samantha Siqueiros de Señora Acero

Mónica mantiene una relación complicada con su hija Natalia, una niña de 15 años interpretada por Samantha Siqueiros que tiene problemas “como todos los adolescentes”.

“Mi relación con la actriz fue lo máximo. Me decía: ‘Blanca, te tomas muy en serio tu papel’, porque yo le preguntaba ‘¿dónde estás, con quién estás, a dónde fuiste? Mándame el teléfono de la persona con la que estás… Fui mamá al 100%, fue bien bonito en la parte de fuera, y en la ficción hubo una química maravillosa”, cuenta Soto, que cree que Siqueiros fue la mejor actriz que pudieron elegir.

“Curiosamente ella tuvo un papel en la 5ª temporada de Señora Acero. Era la esposa de Salvador Acero. ¡Era mi nuera y ahora es mi hija!”, exclama.

Un elenco de lujo

Cuando el personaje de Soto llega a Madrid, logra una estabilidad emocional con Álex (un fotógrafo obsesionado con la muerte interpretado por Iván Sánchez).

“Ella se siente atraída por gente bastante complicada. Sus tres love interests son así”, adelanta.

Otro de esos amantes es Daniel (Eduardo Noriega), un asesino a sueldo que recibe el encargo de matarla, pero que tras un ataque terrorista en la que ella le salvará a él, inician una relación.

El elenco es sin duda uno de los grandes atractivos de “No te Puedes Esconder”, una ambiciosa producción en la que también participa Netflix.

“Todo el elenco es LO-MÁ-XI-MO”, dice Soto haciendo una pausa en cada sílaba. “Los mejores actores, el mejor equipo, la mejor producción… Cuando empezamos a trabajar y ver casting me dicen, “ya tenemos a Eduardo Noriega” y dije, “Nah, no es cierto”. Y luego a Maribel, “Nah”. Fue una sorpresa, y una sorpresa y una sorpresa”.

“Me gusta más la producción”

Además de protagonizar la serie, Soto es productora ejecutiva del proyecto.

“Fue prácticamente como llegué a esto, porque de hecho estaba un poquito retirada de la cámara”, explica sobre su vuelta a la actuación. “Me gusta muchísimo más la producción porque así es como empecé, con el enfoque, la cámara… porque soy fotógrafa y me gusta. Me pidieron que mirara unos proyectos y éste fue el que más me llamó la atención y terminé haciendo la protagonista”.

“Es muy interesante estar mezclada en una producción donde eres parte, con la responsabilidad tremenda, y al mismo en la parte divertida, que es actuar… Estoy muy contenta, creo que es de las experiencias más bonitas que he tenido trabajando”, añade.

Formatos para plataformas digitales

La serie tiene 10 episodios de unos 45 minutos, un formato muy diferente a las telenovelas en que Soto trabajó en el pasado. Para la actriz mexicana ese formato no está “para nada” muerto, pero hay que ajustarlo a los tiempos actuales.

“Yo veo algo corto y me encanta. Diez capítulos, trece… Veinte todavía te lo aguanto. Pero cuando son muy largas es muy difícil para mí, por el tiempo”, asegura.

“El melodrama y el formato en televisión tiene su magia y lo tendrá siempre”, explica. “Pero la generación más contemporánea tenemos que ajustarnos y también atraer a las nuevas generaciones… El melodrama bien hecho funciona. Todos crecimos con eso. Yo crecí viendo telenovelas. ¡Mágico! Te las puedo contar, veía todo. Pero ahora con la velocidad a la que estamos en este tiempo digital, tenemos que ajustar y hacer una mezcla”.

Soto tiene dos proyectos en marcha, en uno es sólo productora y en otro está también actuando. No puedo dar más detalles, pero asegura que ambos son “totalmente para digital”. Lo que más le llena no es actuar, pero dice que seguirá haciéndolo porque se debe a sus seguidores.

“Soy fotógrafa y esa parte creativa de descubrir lo que hay detrás de una cámara me apasiona. Pero también tengo el mejor equipo de fans del mundo. Mis fans son lo máximo. No podría hacer algo que no supiera que les gusta ver. Por eso sigo con la actuación”, explica.

No Te Puedes Esconder se estrena el lunes 30 de septiembre a las 10 pm en Telemundo