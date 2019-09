El audio en el que José José negó que su hija Sarita lo tuviera secuestrado

Los hijos mayores del cantante sostienen que Sara Sosa les impedía verlo

En una serie de mensaje de voz en Instagram, el cantante José José rechazó que su hija Sara Sosa lo tuviera secuestrado en la vivienda que ambos compartían en Los Angeles, como incluso sus otros dos hijos mayores denunciaron esta semana.

En tres grabaciones de audio cortas publicadas el 17 de octubre del año pasado en la citada red, el hoy fallecido artista mexicano defendió a su hija menor de las versiones que apuntaban a que ella estaba evitando que tuviera contacto con sus otros hijos.

“Hola, mi familia querida, les hable José José, para saludarles, para abrazarle, para reportarme con ustedes de que estoy muy bien. Gracias a Dios con los cuidados de Sarita, mi hija, aquí en nuestra casa. Y quería reportarme también con ustedes”, expresa el cantante con dificultad debido a los efectos de la enfermedad de Lyme, una infección bacteriana agravada por los efectos de su adicción al alcohol y a las drogas.

“He oído versiones de que Sarita me tiene secuestrado. Y eso no es cierto…Sarita me ha estado cuidando desde que salí del hospital. Aquí he ido mejorando, poco a poco, subiendo de peso, sintiéndome cada vez mejor. Estamos muy contentos”, se le escucha decir en un segundo audio.

“Estamos todos siguiendo los tratamientos como debe de ser amigos. Así que, por favor, sepan que estoy muy bien, aquí en mi casa, con Sarita, mi hija, con mis médicos, con mis medicinas, y con todos mis tratamientos. Gracias por preguntar por mí. Les mando un abrazo Dios los bendiga amigos. José José”, puntualiza.

La muerte del “Príncipe de la canción” fue reportada este sábado. El cantante habría muerto debido a su padecimiento de cáncer de páncreas. El mexicano habría acordado hace, aproximadamente, un año mudarse con su hija menor a Los Angeles, California. Sin embargo, el intérprete falleció en un hospital de Florida.

Precisamente, esta misma semana, sus hijos mayores Marysol y José Joel Sosa, iniciaron un proceso legal bajo el argumento de que la menor les impedía ver a su padre, según expuso públicamente Marysol. Sara ha alegado que su padre era el que no quería hablar con sus hermanos sin ofrecer razones.

Ambos dudan de las intenciones de su hermana menor porque, supuestamente, ésta presionó para que el cantante firmara un poder legal que le concedía facultades sobre los derechos del artista.