Radio Cantautor Oaxaca: cinco años de servir a la comunidad oaxaqueña de Los Ángeles

Es un radio que en zapoteco promueve tradiciones, usos y costumbres; y es vista como la voz de los pueblos oaxaqueños

El músico oaxaqueño Adrián Beltrán Morales creó la Radio Cantautor Oaxaca como una plataforma online para promover su propia música, pero cinco años después se ha convertido en un vehículo de servicio social para la comunidad oaxaqueña de Los Ángeles y un medio para difundir los usos, costumbres y tradiciones del estado oaxaqueño.

Quienes lo escuchan, se sienten remontados a sus pueblos.

Mucha de la programación de Radio Cantautor Oaxaca se transmite en zapoteco, la lengua principal de los oaxaqueños que viven en Los Ángeles.

“La necesidad de contar con una plataforma para promover mis canciones me llevó a fundar esta radio. Yo soy compositor. Intenté sonar en varios radios, pero cuesta y era imposible que suenen 40 y 60 de mis canciones diario”, dice.

Adrian nació en San Bartolomé Zoogocho, un pueblo en la sierra Norte de Oaxaca. Desde los cinco años, sus hermanos le enseñaron a tocar la guitarra.

A los 22 años en 1992, emigró a Nueva York. Después de un tiempo, se regresó a Oaxaca donde pasó dos años y al volver en 2008, decidió venir a Los Ángeles donde siempre se ha ganado la vida como músico.

“Yo compongo mis canciones y les pongo la música. Yo mismo las grabo. Es música romántica, cumbia y rancheritas”, dice Andrés.

“Mi padre me enseñó desde chiquito que la música es un pasaporte mundial que abre puertas donde quiera que uno esté”, afirma.

Adrián se ha hecho de prestigio como músico bajo el nombre artístico “El Cantautor de Oaxaca”. De ahí vino el nombre para la Radio Cantautor Oaxaca.

“La música es una vocación. Si no hubiera sido por ese amor que le tengo, hace mucho me hubiera descartado”, dice.

La Radio Cantautor Oaxaca transmite música variada las 24 horas del día. Entre la programación van mezcladas las canciones del Cantautor de Oaxaca y música tradicional oaxaqueña.

Hace tres años, Adrián invitó a Verónica Nicolás y Natalia López como conductoras de la radio.

“Las escogí por su zapoteco y su alegría; y porque siempre están sonriendo”, explica.

Gran parte de la programación es en zapoteco, ya que la mayor parte de los inmigrantes oaxaqueños que viven en Los Ángeles hablan zapoteco.

“Los Ángeles es Oaxaca. Las ocho regiones están aquí”, precisa.

Verónica como Natalias son trilingües, hablan español, inglés y zapoteco.

El trabajo de Adrián y todos los que participan en la Radio Cantautor Oaxaca es voluntario.

Y de ser solamente musical, comenzaron a funcionar como una radio que da servicio a la comunidad oaxaqueña de Los Ángeles; y difunde las costumbres y tradiciones de Oaxaca.

“Promovemos las fiestas de nuestros pueblos que se celebran aquí en Los Ángeles. Hay muchísimas. Los fines de semana están llenos de fiestas culturales con música, danza, comida y baile”, dice Adrián.

“Y si necesitan ayuda, tratamos de cubrir esas necesidades. Por ejemplo, una persona tiene cáncer y necesita apoyo. Si alguien está perdido y no lo encuentran. Avisamos a la gente cuando alguien sufrió un accidente y está en el hospital”, explica Verónica.

Adrián dice que ya tiene reporteros en todas partes del mundo, oaxaqueños mayormente que colaboran de manera voluntaria.

También suelen ir invitados a los eventos comunitarios de la comunidad oaxaqueña. “Vamos gratuitamente siempre y cuando el evento sea en beneficio de sus pueblos”, aclara Adrián.

“Nosotros invitamos a la gente para que vaya porque son fiestas en beneficio de los pueblos de Oaxaca”, observa Verónica.

El cantautor de Oaxaca lleva su guitarra y canta.

Loading the player...

A cinco años de haber surgido en el Internet, Radio Cantautor Oaxaca empieza a ver los resultados. “Los más bonito es cuando la gente nos dice que gracias a la promoción que hicimos, el evento se llenó y nos agradecen”, comenta Adrián.

Además dan seguimiento a las obras para constatar que realmente se hagan en Oaxaca. “Y filmamos los eventos para que cuando llegue la ayuda, la gente vean lo duro que trabajan sus paisanos para recaudar fondos para ayudarlos. Entre los oaxaqueños, hay gente muy buena y se hace mucho”, expone.

Verónica cuenta que le da gusto que ya los reconozcan y les llaman por sus nombres. A ella ya la identifican como La Muñeca Yalalteca. “Yalalteca viene porque así nos dicen a las mujeres que somos de Yalalag, Oaxaca; y muñeca porque yo me cambiaba varias veces en los festejos como en las bodas en Oaxaca. Entonces, la gente empezó a decir que parecía muñeca por cambiarme tanto”, observa.

Dice que ella nunca imaginó estar en la radio. “Cuando Adrián me lo propuso, dije qué voy hacer, qué voy a decir. Y él ya tenía a otra muchacha. Yo le dije, para qué me quieres. Yo no soy plato de segunda mesa”, platica riendo.

Además de ser conductora de la radio, Verónica trabaja en un restaurante y limpia casas.

Natalia trabajó en una fábrica y limpiaba loncheras de madrugadas.

“Este proyecto es una oportunidad de aportar algo por nuestra cultura y servir a la comunidad”, expone Natalia más conocida por Nolhe Yadao que en zapoteco quiere decir “mujer del cerro”.

“El nombre vino porque donde yo nací, hay cerros por todos lados’, comenta.

¿Dónde escuchar Radio Cantautor Oaxaca?

“Lo pueden escuchar en su celular bajando la aplicación Radio Cantautor Oaxaca en TuneIn”, indica Adrián quien confía que se sienten contentos porque ya no solo los escuchan oaxaqueños sino gente de todo México y Guatemala.

La Radio Cantautor Oaxaca tiene sus reglas, no se dicen groserías ni chistes con doble sentido.

“Tenemos que enfocarnos, ser éticos y hacerlo bien”, dice Verónica.

Puedes encontrar esta radioemisora en Facebook: https://www.facebook.com/radiocantautoroaxaca/