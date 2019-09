¡Sorprendidos! Diego Boneta y Mayte Rodríguez sin pudor en la playa

El actor es "mano larga"

Diego Boneta y Mayte Rodríguez fueron captados por la indiscreta lente de los paparazzi durante su escapada romántica por Río de Janeiro, Brasil.

Muy guapos, lucieron pequeños trajes de baño y no se dejaron de tocar en las sensuales playas cariocas.

La juvenil pareja derrochó pasión. Las manos del actor que da vida a Luis Miguel en “Luis Miguel La Serie” son elocuentes.

Lo cierto es que a Diego no le hizo mucha gracia que le tomaran estas fotos a mediados de septiembre y apuntó que quizás no fueron las más favorecedoras.

“Esto de tener mi vida privada es algo que siempre he mantenido desde que empecé. Siempre ha habido ese respeto, pero entiendo que hay gente que se dedica a sacar fotos y siempre y cuando no haya una invasión a la privacidad… No me ha tocado. De lo único de lo que sí me di cuenta es que debo comer menos tacos”.