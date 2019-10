Myrka Dellanos con un vestido de novia muy moderno, que está dando de qué hablar

View this post on Instagram

Would you get married in a jumpsuit? This bridal jumpsuit by Johana is a dream! Glamorous and fun! Take a closer look in all the pics so swipe left! • Te casarías en un jumpsuit? Mi look de novia moderna. 👰 Johana Hernandez creo un “jumpsuit” de novia que luce glamuroso pero también cómodo. Desliza a la izquierda para ver más!