Llega la Feria de los Moles 2019, la entrada es gratis

La cita es este domingo 6 de octubre en Grand Park

Hilario Reyes Calleja recuerda que desde muy pequeño aprendió acerca de la gastronomía tradicional mexicana mediante las enseñanzas de su madre.

“Ella es cocinera tradicional y lo que me motiva es que a pesar de que no tiene un brazo jamás se ha limitado para cumplir sus retos”, indicó. “Muchas de las recetas que han triunfado son recetas que ella me ha dado”.

Y tanto ha sido su pasión por la cocina que el joven, de 28 años de edad, ganó el primer lugar en el concurso Mole de Caderas 2016 en México.

“El mole de caderas es el plato emblema de Tehuacán, Puebla, donde cada noviembre hay temporada de matar chivos… Y con los huesos se hace el mole de caderas”, explicó Calleja.

“Era un plato del pueblo, plato de pobres… Ahora ya se ha vuelto una tendencia [en el consumo] y el plato es caro”.

Agregó que tras ganar el premio en 2016 recibió invitaciones para viajar a otros países y poder promover su mole ganador así como otras degustaciones tradicionales.

“Compartir mi cultura me hace sentir con una responsabilidad donde si voy a cocinar algo tradicional debe estar apegado a la receta original”, indicó Calleja.

“El hecho de haber ganado, me da el orgullo de decir que sé hacer un mole y ahora me da apertura a jugar con los ingredientes”.

Celebrar la cultura mexicana

La Feria de los Moles es considerado uno de los festivales de comida más grandes de Los Ángeles y se espera que este año lleguen al evento alrededor de 50,000 personas.

En su edición número 12, la Feria de los Moles 2019 también llega en un momento perfecto para reconocer la aportación de los latinos durante el Mes de la Herencia Hispana.

Callejas es uno de los chefs invitados que se presentará este domingo junto a decenas de cocineros expertos tradicionales locales.

Aparte de la deliciosa comida que se ofrecerá, también habrá música y bailes tradicionales así como la presentación de un corredor artesanal, explicó este martes Lourdes Juárez, organizadora del evento.

“Los asistentes podrán caminar por un pasillo donde habrá 20 puestos con al menos siete variedades de mole que cada uno hace”, explicó ayer durante una conferencia de prensa.

“El aroma es intenso. No solo lo ofrecerán en platillos si no también en enchiladas o con la tlayuda oaxaqueña”.

El evento también contará con dos escenarios de música; así como la oportunidad de charlas con cocineras tradicionales que compartirán sus consejos para realizar el tan elaborado pero delicioso platillo.

Los moles representan varias regiones, principalmente de los estados como Puebla, Oaxaca y Guerrero. Mediante la degustación de los platillos el público decidirá quién es el mejor.

Se estima que el mole puede llevar cerca de 30 o más ingredientes para elaborarlo y se estima que hay más de 50 tipos de este platillo tradicional. Entre ellos el mole amarillo, el pipián verde y el tradicional mole poblano.

Juárez dijo que por nueve años el festival tuvo lugar en la Placita Olvera pero debido a su popularidad decidieron cambiarlo al Grand Park del centro de Los Ángeles.

“La diversidad que se vive en Grand Park es única porque ahí sí todo mundo se siente bienvenido”, recalcó la organizadora.

¿Dónde es la Feria de los Moles?

Se llevará a cabo este domingo 6 de octubre desde las 10:00 a.m. en Grand Park, localizado en la cuadra 200 N Grand Ave. Los Angeles, CA 90012. La entrada es gratuita y habrá una gran variedad de comida, bebidas y postres a la venta.