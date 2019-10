Chyno Miranda, romántico y candente junto a su esposa, sin sostén, en Instagram

View this post on Instagram

Hoy en este día tan especial quiero contarles nuestra historia. Conocí a esta bella mujer gracias a un mensajito de Instagram. Si , a través de las redes sociales. Jamás pensé que aquel día cambiaría mi vida por completo. Después de casi año y medio conversando a través de esta plataforma, llegó el gran día de conocerla. Dios sembró en mi la semilla del amor desde el día que la miré por primera vez. El amor a primera vista había tocado mi puerta . Desde aquel día me convertí en un nuevo ser humano, capaz de colocar lo más importante que había tenido hasta el momento, en un segundo plano. Ya nada importaba tanto como mirarla, besarla y hacerla feliz. Se convirtió en mi equipo y juntos pudimos derrumbar cualquier obstáculo. Comenzamos a escribir nuestra propia historia y pronto incluimos en nuestro equipo a un nuevo integrante que llegó para bendecirnos y enseñarnos que juntos somos más. Cada día aprendemos, crecemos y evolucionamos juntos. Fallando, acertando, viviendo como si fuera el último minuto de nuestras vidas, siempre de la mano. Hoy públicamente quiero decirte que quiero envejecer a tu lado para llenarte de alegría y experiencias, aventuras y momentos de vida. Aquí estaré para apoyarte en cada paso que des en tu vida, en cada sueño y en cada amanecer. No imagino la vida sin ti!!! Feliz cumpleaños amor de mi vida!!! Hoy más que nunca CONTIGO SIEMPRE @tashie_net