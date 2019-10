Demanda a Apple por “incitarlo” a que se volviera homosexual

El joven asegura haber recibido un mensaje "subliminal" de una app que descargó en la Apple Store

Un hombre originario de Rusia que ha sido identificado únicamente como D. Razumilov, ha interpuesto una demanda en contra de Apple y exige que la empresa le pague un millón de rublos, es decir unos $15,000 dólares, por el daño moral que le ha causado, luego de que considere que lo manipuló para que cambiara de orientación sexual.

Según Razumilov, hace algunos años instaló en su iPhone una aplicación para hacer operaciones criptomonedas llamada Waves Platform, la cual descargó mediante la App Store.

Recientemente, solicitó una transferencia de bitcoins, pero en lugar de estos, anónimamente alguien le mandó 69 “GayCoins”, una divisa electrónica que maneja dicha app. Además, venían con el siguiente mensaje: “Don’t blame until you do that”(“No lo condenes mientras no lo hayas probado”).

Según el demandante, siguió el consejo del mensaje y desde entonces solo ha tenido relaciones con persona de su mismo sexo y que incluso tiene ya una pareja, situación que no sabe cómo abordarla con sus padres. Además, esta situación ha provocado que su vida sea “peor” y que jamás volverá a ser la misma persona.

“Apple me empujó con manipulación hacia la homosexualidad. Los cambios ocurridos me han causado sufrimiento moral y daño psicológico”, aseguró Razumilov.

Su abogada, Sapizhat Gusnieva, indicó en entrevista al Daily Mail, que se trata de un caso “serio” y que su defendido se encuentra “asustado”. La abogadaargumentó que a pesar de que el intercambio de monedas virtuales ocurrió entre terceras partes, Apple “tiene responsabilidad por sus programas”.

El caso llegó ya a oídos de Waves Platform, quienes lamentaron la situación y confirmaron la transacción realizada por Razumilov, aunque negaron cualquier responsabilidad de su aplicación y de Apple por los hechos.

Se tiene prevista una audiencia de este caso el próximo 17 de octubre.