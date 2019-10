La esponja que facilita la higiene íntima femenina después del sexo

Un asunto que no es muy sexy, pero es real

Una vez que la pasión, la sensualidad y el romanticismo del encuentro sexual han pasado, queda una tarea que es particularmente importante para las mujeres: la limpieza. Es un asunto poco sexy, pero prácticamente cualquier mujer lo admitirá: la higiene íntima femenina después del sexo es cosa importante, y hay un producto creado para facilitarla.

Se trata de una esponja que ofrece limpiar efectivamente los fluidos corporales que quedan dentro de la vagina después del coito. Se llama “Come & Gone” y es parecida un tampón. Está hecha de material estéril de grado médico y lo único que la usuaria debe hacer con ella es insertarla, girarla, retirarla y desecharla, proceso que le llevará apenas un par de minutos.

Frances Tang, su creadora, explicó a The Sun que la idea de “Come & Gone” se le ocurrió después de tener que usar papel higiénico todo el tiempo para limpiarse después del sexo. “Mientras más hablaba con otras mujeres sobre mi problema, el producto y lo ridículo que pensaba que era que no había un truco para esto, me di cuenta de que no estaba sola”, aseguró.

Y si bien algunas consumidoras se han expresado satisfechas con las esponjas, algunos médicos han expresado su preocupación por lo que el uso prolongado de este producto puede provocar en la salud vaginal. Otro asunto en contra es que se trata de un artículo desechable que se suma a la ya de por sí importante cantidad de basura que generan los productos de higiene femenina, como compresas y tampones.