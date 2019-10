La morena de Horóscopos de Durango luce su impresionante cuerpo en bikini

View this post on Instagram

Este fin de semana nos vamos al calorcito de FLORIDA! Ahí nos vemos en FORT MYERS, ORLANDO, BRADENTON Y PLANT CITY, FL con Lalo Mora tambien 🎸🎤 🎺💃🏻🕺🏻 Viernes 2: Lobo Event Center – Fort Myers Sab 3: Scorpion Night Club – Orlando Sab 3: Coliseo de Bradenton Domingo 4: Fuego Bar & Grill de Plant City