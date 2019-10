Médico donó esperma hace 30 años en clínica de Oregon; se acaba de enterar que tiene al menos 17 niños

El hombre presentó una demanda por $5.25 millones de dólares contra la Universidad de Salud y Ciencia de Oregon (OSHU)

Un médico de Oregon presentó una demanda por $5.25 millones de dólares contra la Universidad de Salud y Ciencia de Oregon (OSHU) después de descubrir que él es el padre biológico de al menos 17 niños que no conocía.

La demanda precisa que el Dr. Bryce Cleary era estudiante de medicina de primer año en OHSU hace 30 años cuando el personal de la clínica de fertilidad se le acercó para que donara su esperma.

Cleary dijo que acordó ser un donante anónimo bajo las condiciones de que no se concebirían más de cinco niños y que nacerían de madres fuera de la región noroeste del Pacífico en Estados Unidos, que incluye Idaho, partes de Montana, el norte de California y el sureste de Alaska.

Pero dos hermanas contactaron a Cleary, en marzo de 2019, después de determinar que él era su padre biológico mediante el uso de información de Ancestry.com.

Cleary se enteró no solo de que era el padre de las hermanas, sino también de al menos 17 hijos, la mayoría de los cuales nacieron en Oregon.

La demanda afirma que había una alta probabilidad de que algunos de sus hijos pudieran haber asistido a las mismas universidades e iglesias e interactuado dentro de los mismos círculos sociales sin saberlo.

Cleary también dijo que puede haber tratado o examinado sin saberlo a uno o más de sus descendientes mientras trabajaba como médico de atención primaria en Corvallis, Oregon.

El médico está demandando a OHSU por romper su acuerdo original, alegando que las fertilizaciones no se limitaron a las mujeres que vivían fuera de Oregon y el noroeste del Pacífico; que más de cinco bebés fueron concebidos de su esperma; que su esperma no se usó exclusivamente para investigación médica después de la concepción de los cinco bebés, y que su identidad no permaneció en el anonimato para siempre.

La demanda afirma que Cleary ha “sufrido un dolor mental y emocional, angustia y sufrimiento extremos, que han tenido un impacto significativo y negativo en sus relaciones personales, paternales y matrimoniales”.

Cleary celebró una conferencia de prensa el miércoles donde conoció a una de sus hijas biológicas por primera vez.

