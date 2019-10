Cirugía de cadera ¿cuál es la mejor opción?

En los últimos años, el número de adultos en EE. UU. que recibieron reemplazos totales de cadera tras una fractura, es decir, tanto la cabeza femoral como la cavidad de la cadera, se disparó a cerca de 500 000 casos al año. Esa tasa es casi el triple que la de reemplazos parciales de cadera, en la que solo se incluye la cabeza femoral.

Sin embargo, un reciente estudio canadiense comparó los resultados a corto plazo de ambas cirugías y alertó sobre estas estadísticas. “Lo que sabemos es que, en un plazo de dos años de someterse a un reemplazo de cadera total o parcial, no hay diferencias, y posiblemente hay más daño con los reemplazos totales”, señaló el doctor Mohit Bhandari, director académico de cirugía ortopédica en la Universidad de McMaster en Hamilton, Ontario, y autor principal del trabajo.

Junto a su equipo, el experto asignó al azar a aproximadamente 1 500 pacientes que tenían 50 años o más y una fractura de cadera, a recibir un reemplazo de cadera total o parcial. Todos los participantes podían caminar de forma independiente.

Los investigadores querían averiguar, antes que nada, qué grupo tendría más probabilidades de necesitar un procedimiento de cadera adicional durante el seguimiento de dos años. También analizaron las diferencias entre los dos grupos en la función y calidad de vida, además del desarrollo de efectos adversos graves. Aunque, los autores reconocieron que la mayoría de las diferencias resultaron insignificantes.

Alrededor de un 8% de los pacientes de ambos grupos necesitaron someterse a un segundo procedimiento de cadera durante los 24 meses de seguimiento. Los pacientes que recibieron un reemplazo total de cadera reportaron una función ligeramente mejor, menos dolor y rigidez que los que recibieron el reemplazo parcial de cadera. Pero, las mejoras no fueron suficientes para alcanzar la significación clínica.

La diferencia en las complicaciones graves entre los dos grupos fue quizá la mayor “sorpresa”, ya que ocurrieron en un 42% de los pacientes con un reemplazo total de cadera, en comparación con un 37% de los que recibieron un reemplazo parcial.

Bhandari sugirió que esos efectos adversos que sufrieron ambos grupos quizá no hayan sido un resultado directo de la cirugía, pero advirtió que cuando alguien se somete a una cirugía más compleja que tarda más tiempo, es probable que el riesgo de complicaciones aumente. Sus hallazgos se publicaron en New England Journal of Medicine.

Precauciones

Aunque un rápido vistazo sobre los hallazgos sugiera que el reemplazo parcial de cadera sería la mejor opción, los profesionales de salud aconsejan que los usuarios no tomen decisiones precipitadas. “El estudio solo observó los resultados hasta los dos años”, comentó la doctora Claudette Lajam, vocera de la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos, que no participó del estudio.

Muchos pacientes que eligen someterse a un reemplazo parcial de cadera al final vuelven al cirujano para recibir una cirugía adicional. Según la experta, uno de los principales motivos es que “una cabeza femoral de metal en una cavidad de la cadera original no se siente bien después de un tiempo”. El cartílago puede desgastarse al rozar con la superficie artificial que se implantó quirúrgicamente.

En general, el costo tampoco es un factor decisivo respecto al tipo de cirugía. La mayoría de los planes de seguro cubren la cirugía de reemplazo de cadera y los costos asociados. Pero la edad del paciente y la esperanza de vida anticipada pueden y deben tener un rol fundamental en la decisión.

Sobre eso, Bhandari explicó “Una persona de 51 años podría creer con firmeza que no le importa el potencial de un riesgo más temprano por una ganancia a largo plazo. Pero los pacientes de 90 o más quizá deseen un riesgo más bajo con unos beneficios similares más tempranos”.

Aunque el estudio ofrece nuevas informaciones sobre algunas de las diferencias probables en los resultados a corto plazo entre los reemplazos de cadera parciales y totales, es poco probable que sirva como punto de inflexión para los candidatos a una cirugía de cadera. “Es una decisión muy individualizada, ningún paciente con una fractura de cadera cae en una directriz universal”, concluyó Bhandari.