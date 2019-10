Modelo revela las citas de Tinder más horribles, ¡un hombre quiso comerse a su perro!

El mundo de las citas online está lleno de anécdotas y situaciones curiosas

Jodie Weston es una modelo británica que recientemente anunció que renunciaba a las citas en línea.

Después de unas cuantas citas horribles, las tres últimas colmaron su paciencia y decidió poner punto y final a Tinder y a las aplicaciones de citas online. Si tenía que conocer alguien sería en la vida real.

A pesar de que solo usó la popular aplicación durante unas semanas, la joven de 26 años tuvo más que suficiente. Según contó a un medio británico, Weston se empeñó y tuvo un elevado número de citas, pero todas fueron horribles. Lo que má le impactó es que un hombre le compró un chihuahua como mascota y luego lo mató “accidentalmente”.

Según detalló al periódico The Mirror, con su primera cita se vio en un bar de Londres. Una reunión que no fue nada bien, incluso el hombre terminó por caerse de la silla. No sabemos si estaba muy ebrio o no, pero su postura no era normal, según ella misma relata.

“Mi cita pasó todo el tiempo inclinado sobre su silla, en posturas muy extrañas. Sospecho que todo era para verme mejor el escote. Estaba a punto de poner una excusa y decirle que tenía que irme, cuando él se inclinó demasiado hacia adelante y cayó al suelo”.

Una mala experiencia la tiene cualquiera, por eso no tiró la toalla tan rápido. Para su segunda cita y segunda esperanza de conocer “al hombre”, Jodie acordó encontrarse con un chico en el cine. Justo cuando estaban a punto de entrar a ver una película, escuchó a una mujer gritar.

“Me di la vuelta y vi a una mujer que venía directa hacia nosotros. Todo lo que pude ver fue sus gestos y que señalaba a su anillo de boda en su mano.¡Estaba casado! No tenía ni idea, obvio. Les dejé gritándose y me fui”, explica.

El tercer intento de cita, sin embargo, fue la peor experiencia de la modelo hasta el momento.

El hombre apareció en su apartamento para recogerla, pero en lugar de llevarle flores o chocolates, apareció con un chihuahua como regalo.

Aunque afirma que le gustan mucho los animales, ella no podía aceptar ese regalo. Cuando lo rechazó, el hombre cambió la cara y, según relata, parecía que el diablo se hubieraa apoderado de su alma”. Él salió furioso con el cachorro, diciendo que si no lo quería qué iba a hacer, ¿comérselo?

La modelo pensó que nunca volvería a verlo, ni al hombre ni al perro, pero se llevó una gran sorpresa cuando vio al hombre sentado fuera de su apartamento días después.

“Me mantuve en contacto con él después de la cita, no porque quisiera seguir saliendo con él, sino porque estaba preocupado por el bienestar del perro.

“Continuó tratando de verme, pero yo le dije que me iba a ver a mi familia. La mañana que me iba a ir, bajé las escaleras para subir al auto de mi madre, ¿y a quién vi esperando afuera de la entrada de mi edificio?”.

Ella se negó a salir con él y redujo el contacto telefónico y los mensajes, pero cuando se enteró de que el perro había muerto se preocupó por si la situación se tornaba aún más peligrosa.

No supo muy bien las causas de la muerte del animal, lo que sí sabía es que no quería ver más a ese hombre, pero él era muy insistente. La llamaba y acudía a su edificio.

“Después de que murió el chihuahua, traté de cortar completamente las cosas con él, pero él no aceptaba un no por respuesta. Un día, llegué a casa y el conserje del edificio me llamó para mostrarme que me habían enviado un enorme oso de peluche, el más grande que jamás había visto”.

Luego empezó a recibir mensajes de texto preguntando por el regalo. Muchos mensajes. La modelo le dijo al portero que le prohibiera la entrada al edificio. El hombre fue y al ver que no podía acceder amenazó con llamar él mismo a la policía si no le devolvía el oso de peluche.

Hay hombres que llevan muy mal ser rechazados.