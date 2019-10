“Quiero tener un bebé con él”: La polémica relación de una mujer con un hombre 40 años mayor

Era su vecino y un día, la llama del amor se encendió

Una mujer australiana llamada Rachael Roberts está dando de qué hablar en todo el mundo luego de que se diera a conocer que sostiene una relación con un hombre 40 años mayor que ella e incluso, desea tener un hijo con su pareja.

La curiosa y escandalosa historia de amor surgió hace 5 años, cuando Rachael, que en ese entonces tenía 28, manejaba camino a casa, cuando de repente se encontró a su vecino, un hombre de 68 años llamado Nev McDermott, el cual no podía caminar bien, pues apenas hace unos días le habían practicado una cirugía de rodilla.

Al ver a Nev tan mal, Rachael se acercó a él y le pidió que subiera a su auto para que así lo llevara hasta su casa. En agradecimiento el anciano le prometió que en cuanto se recuperara, le pagaría el favor yendo a su casa a arreglar su jardín. El hombre cumplió con su palabra y fue así como compartieron todos los días durante un mes, lo cual hizo que se enamoraran.

A los pocos meses, Roberts le pidió al hombre que se mudara a vivir con ella y su mamá, quien aceptó la relación de su hija sin ningún inconveniente, lo cual él aceptó.

Un par de años después, la joven y el hombre maduro han decidido comprometerse y están organizando su boda e incluso, ella espera poder embarazarse pronto de su amado.

“Cuando escuchamos que la gente nos critica, él me llama ‘nieta’ y después me pide un beso. No nos importa lo que piensen los demás, yo estoy desesperada por casarme con él y tener hijos, aún cuando eso es muy improbable”, comentó la polémica novia.

“Sé que por la edad de Nev no tendremos mucho tiempo juntos, pero nos importa más la calidad que la cantidad y aunque difícilmente podía quedar embarazada, Nev vale todos los sacrificios”, agregó.