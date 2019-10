Agenda de Los Angeles: los eventos que no te puedes perder

Reik trae su numerosos éxitos al Teatro Greek este jueves

Jueves 10

Pop mexicano

Los chicos de Reik, Jess Navarro (vocalista) Julio Ramírez (guitarrista) y Gilberto Marín (guitarra eléctrica), llevarán su rock pop al teatro Greek (2700 N. Vermont Ave., Los Angeles), donde tocarán todos los éxitos que han creado luego de 16 años de carrera. Cantarán hits como “Un año”, “Creo en ti” y “Te fuiste de aquí”. 7:30 pm. Boletos $39 a $155. Informes (844) 524-7335 y lagreektheatre.com.

Show de fusión

Kordelya es una artista mexicoamericana que ha sobresalido en el mundo de la música porque mezcla sus dos lenguas y las combina con instrumentos de percusión y los sonidos electrónicos. Su álbum “Mal hecha” toma elementos y texturas que van desde la producción oscura alternativa hasta lo urbano, el trap y los sintetizadores más cálidos. Ofrecerá un show en el Peppermint Club (8713 Beverly Blvd., West Hollywood) en el que también participará Willie Shaw. 9 pm. Boletos $15 por adelantado; $20 en la puerta. Informes (310) 274-7500 y peppermintclub.com.

‘Belle Époque’ en el Norton Simon

La exhibición “By Day and by Night: Paris in the Belle Époque” ya abrió sus puertas en el museo Norton Simon (411 W. Colorado Blvd., Pasadena), y muestra una serie de obras que se realizaron entre guerras; es decir, entre 1871 y 1914, cuando París estaba a la vanguardia del desarrollo urbano y la innovación cultural. Durante esta época los parisinos presenciaron la construcción de la torre Eiffel y el ascenso del distrito de Montmartre. La exposición examina un amplio rango de respuestas artísticas a través de una selección de pinturas, dibujos, impresiones y fotografías de la colección del museo. Hasta el 2 de marzo. Entrada $12 a $15; gratis menores de 18 años. Informes (626) 449-6840 y nortonsimon.org.

Teatro en español

En la obra “Perra de nadie”, un grupo de mujeres despierta luego de un extenso letargo que ha durado más de dos décadas. Combina la música, el drama y la danza con espacios para el humor y los momentos incómodos con los que el artista interpela sus espectadores. Creada, interpretada y dirigida por la artista catalana Marta Carrasco. Se exhibe en el Los Angeles Theatre Center (514 S. Spring St., Los Angeles). Termina el 20 de octubre. Jueves a sábado 8 pm; domingo 4 pm. Boletos $20 a $38. Informes (866) 811-4111 y thelatc.org.

Nuevo musical

El musical “Anastasia”, que se entrenó en Broadway en 2017 y fue nominado al Drama Desk y a otros importantes premios, llegó al teatro Pantages (6233 Hollywood Blvd., Los Angeles) para presentarse por una corta temporada. La historia gira alrededor de la vida de la gran duquesa Anastasia Nikolaevna de Rusia. Con música y letras de Lynn Ahrens y Stephen Flaherty. Termina el 27 de octubre. Martes a sábado 8 pm; sábado 2 pm; domingo 1 y 6:30 pm. Boletos $54 a $249. Informes (323) 468-1770 y hollywoodpantages.com.

Matemáticas en acción

MathAlive! es una exhibición en el California Science Center (700 Exposition Park Dr., Los Angeles) que da vida a las matemáticas y que revela cómo esta materia inspira los deportes, los juegos, el diseño, la música, la naturaleza, el espacio y la robótica. Es una muestra inmersiva, con experiencias innovadoras que ayudan a los asistentes a comprender cómo se usan las matemáticas alrededor de nuestro mundo. Entre lo más relevante incluye una carrera cuesta abajo en la que los visitantes abordan una tabla para deslizarse en la nieve y una fotocabina donde pueden capturar su propia imagen de 360 grados con la acción congelada, como en la cinta “The Matrix”. Termina el 5 de enero. Entrada gratis. Abierto todos los días de 10 am a 5 pm. Informes (323) 724-3623 y californiasciencecenter.org.

Sábado 12

Fiesta con monstruos

El museo Kidspace (480 N. Arroyo Blvd., Pasadena) presenta el Kidspace Spooktacular: Monster Mash, en el que los visitantes pueden usar sus disfraces y participar en una noche “spooktacular”. Los boletos tienen hora de entrada, en la cual conocerán un fantasma anfitrión que los llevará a encontrarse con otros terroríficos personajes mientras recorren el lugar en busca de dulces y golosinas. También podrán bailar y participar en el desfile de disfraces. En la estación de slime, los visitantes pueden participar en juegos sensoriales y convertirse en científicos locos cuando hagan “Franken-Art”, un proyecto que usa objetos cotidianos y encontrados para convertirlos en un monstruo único. Sábado y domingo 5:30 a 9 pm. Boletos $14. Informes (626) 449-9144 y kidspacemuseum.org.

Música pop

Nella Rojas se ha presentado con artistas como Jennifer López, Carlos Vives, Luis Enrique y Susana Baca. Ahora, la cantautora venezolana, graduada de la escuela de música Berklee de Boston, mezcla en su estilo el folclor de su país, la influencia de sus contemporáneos y la música andaluza, región de donde también obtiene inspiración. Ofrecerá un show en el teatro Luckman (5151 State University Dr., Los Angeles) en donde interpretará “Me llaman Nella”, uno de los temas de su autoría que han acaparado la atención. 8 pm. Boletos $30 a $50. Informes (323) 343-6600 y luckmanarts.org.

Concierto de corridos

Adriel Favela, Carin León, Lenin Ramírez (en la foto), Código FN, Los Nuevos Ilegales, Abraham Vázquez, Más La Ventaja, Óscar Cortez y Los Akiles son solo algunos de los artistas que participan en la edición de este año de La Invasión del Corrido, que tendrá lugar en el Microsoft Theater ( 777 Chick Hearn Ct., Los Angeles). 8 pm. Boletos $49.50 a $250. Informes (213) 742-7270 y microsofttheater.com.

Miércoles 16

Rock español

La banda madrileña de rock, Vetusta Morla, grabó su primer álbum en 2008, “Un día en el mundo”. En 2011 llegó su segundo disco, “Mapas”, y luego de una gira por España y otros países grabó “La deriva”. En 2017 editó el cuarto CD, “Mismo sitio, distinto lugar”. Ahora se presentarán en el Lodge Room (104 N. Ave., 56 2nd Floor, Los Angeles), porque traen por Canadá y Estados Unidos su gira Mismo sitio, distinto lugar. En varias plazas sus shows han sido sold outs. 8 pm. Boletos $20 por adelantado; $22 en la puerta. Informes (323) 509-2861 y lodgeroomhlp.com.