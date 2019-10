¿Cuáles son los 50 mejores bares del mundo? Nueva York y Latinoamérica lideran

Buenos Aires, México, Sao Paulo, San Juan y Lima también destacaron en la lista

Bares van y vienen, pero hay uno en Nueva York de 104 años y de apariencia modesta que luce destronable: “Dante”, en Greenwich Village, fue elegido como el mejor en una lista de los 50 mejores del mundo para 2019.

El histórico bar, que originalmente abrió sus puertas como “Caffe Dante” en 1915, fue reabierto un siglo después, en 2015, por sus actuales propietarios, los australianos Linden Pride y Natalie Hudson, junto con el director creativo Naren Young.

La 11era edición de la lista anual, anunciada en Londres por William Reed Business Media, incluye barras de 26 ciudades en 21 países. Los resultados responden a los votos de más de 500 expertos en bebidas de todo el mundo, destacó Lonely Planet.

“No podríamos estar más honrados de haber sido nombrados como el mejor bar del mundo #1 en la ceremonia de premiación más prestigiosa aquí en Londres”, dijo a CNN Travel Linden Pride, propietario de Dante. “Continuaremos en nuestro enfoque hacia la hospitalidad y creando esos momentos especiales para cada huésped que entra por nuestra puerta”.

En segundo lugar se ubicó Connaught Bar, en Londres. Otros bares favorecidos en Nueva York -la única ciudad de EEUU en la lista- fueron The NoMad (puesto 4), Attaboy (7), Kattana Kitten (14), The Dead Rabbit (22) y Employees Only (26).

En Iberoamérica destacaron Florería Atlántico (Buenos Aires, número 3); Licorería Limantour (Ciudad de México,10); Carnaval (Lima,13); Guilhotina (Sao Paulo, 15); Salmón Gurú (Madrid, 19); Paradiso y Dr. Stravinsky (Barcelona, 20 y 25); La Factoría (San Juan, 32); y Presidente (Buenos Aires, 33).

La lista completa de los 50 bares puede verse aquí.