Día de los Muertos para los vivos

La fiesta, cada vez más popular en Los Angeles, se celebrará con cantantes, exhibiciones de arte, catrinas y altares para recordar a los que ya partieron de este mundo

La fiesta para recordar a los muertos cobra cada año más fuerza en Los Angeles y sus alrededores, tanto que se podría decir que hay tantos eventos para celebrar Halloween como para festejar esta tradición mexicana. Ahora no son solo las iglesias las que conmemoran el Día de los Muertos, sino clubes, museos, centros culturales, teatros y organizaciones comunitarias.

Esta es una lista de algunos de los eventos más relevantes del área. Las elegantes catrinas son sin duda lo más vistoso, aunque no hay que dejar de lado el elemento más significativo y tradicional: los altares, que sirven para honrar la memoria de los seres queridos que ya no están en este mundo.

El Velorio

Esta es la décima edición de esta fiesta, que tendrá lugar el sábado en la Plaza de la Raza, en pleno Este de Los Angeles. El Velorio Día de los Muertos Cultural Celebration and Art Exhibit comienza a las 7 pm y termina a las 2 am. Celebra el espíritu cultural, la herencia y la tradición de esta fecha. Contará con dos escenarios con entretenimiento en vivo cada uno; algunos de los artistas que participan son Gazoo Olmedo, Los Masters Plus, Subsuelo y el Mariachi Los Reyes.

También amenizarán bailarines de danza azteca y el grupo de baile folclórico Pasión Mexicana. Como parte de la fiesta, también habrá una exhibición de arte con obras de más de cien artistas locales, películas, show de moda, pintura de cara y venta de artesanías. Solo mayores de 21 años. Para horario y venta de boletos ir a elvelorio.eventbrite.com.

Calavera LGBTQ Festival

Este evento familiar tendrá lugar en el LGBTQ Community Center el sábado de 7 a 11 pm. En la parte musical participa el Mariachi Arcoíris de Los Angeles. Habrá pintura de cara para los niños, un altar tradicional, clases de salsa, venta de artesanías y desfile de disfraces. Entrada $30. El centro está localizado en 553 S. Clarence St., Los Angeles. El boleto de entrada incluye comida y bebidas. Más informes en el (323) 286-7224.

Hollywood Forever

El Día de los Muertos en el Hollywood Forever celebra su vigésima edición el 2 de noviembre, y lo hace con una megafiesta que tiene como invitada de honor a la chilanga banda, Café Tacuba. Pero además de efectuarse en un sitio icónico de Hollywood, cuenta con varias actividades para toda la familia, entre ellas la exhibición de cien altares creados por miembros de la comunidad. En la catedral del mausoleo se expondrán obras de arte relacionadas con esta celebración y habrá puestos con actividades para los niños.

En los cinco escenarios distribuidos en todo el cementerio tocarán artistas como Lido Pimienta, The Delirians, La Doña y Sávila. Al final se premiará a la mejor catrina y al mejor altar. El Hollywood Forever Cemetery está en el 6000 Santa Monica Blvd., Los Angeles. De 12 pm a 11:59 pm. Boletos $25 por adelantado. Informes en ladayofthedead.com.

Día de los Muertos en el Ford

La celebración en el teatro Ford será de dos días, el sábado 19 y domingo 20 de 10 am a 1 pm. Es gratis y no se necesita reservación. Habrá actividades en los jardines del teatro para toda la familia como pintura de cara, música en vivo, elaboración de un mural y creación de artesanías.

Por la noche, en el teatro, Lila Downs presentará el espectáculo Al chile, nombre también de su más reciente disco (para este evento se necesita boleto de entrada). Actúan el ballet folclórico Grandeza Mexicana y el Mariachi Femenil Flores Mexicanas. El Ford se encuentra en el 2580 Cahuenga Blvd., E, Los Angeles. Detalles en fordtheatres.org.

Festival en San Pedro

El Festival del Día de los Muertos en el puerto de San Pedro, que se realizará el 27 de octubre de 3 a 9 pm en el 398 W. 6th St., San Pedro, incluye la participación de cantantes como el Trío Ellas, el Mariachi Divas, Cuñao, Julián Torres y Lurdes Zapata. En la parte dancística actúan grupos como Floklórico Del Mar, Grupo Folklórico Nadino y Danza Azteca Xochipilli. Habrá concurso de altares y el mejor se llevará mil dólares. También habrá puestos de comida, artesanías y actividades para niños. Más informes en sanpedrodayofthedead.com.