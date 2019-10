Tania Ruiz y un descarado escote que dejó viendo visiones a Enrique Peña Nieto

View this post on Instagram

Nunca es demasiado el agradecimiento que tengo a quien brinda lo mejor de si mismo para tÍ. En su persona, trabajo, tiempo , amistad , talento y muchas cosas más. Por esto quiero agradecer a @katiafontini !! Para mi es un honor llevar puestos tus vestidos , tus diseños llenos de un gran talento y de muy buen gusto alado de una gran persona! @jordi_80 Por tu arte en maquillarme con tanta perfección ,siempre con la paciencia y buen sentido del humor. Al igual que que buen fotógrafo 📸. También a @alexismayhair por mis peinados que siempre me encantan y sobre todo la paciencia que tienes con mi pelo 🤣. Siempre feliz y agradecida con ustedes por su trabajo y por ser como son conmigo. Los quiero y muchas Gracias de ♥️