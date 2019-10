Crean tenis inspirados en Jesucristo que incluyen agua bendita

View this post on Instagram

COLAB SAGRADA! MSCHF X INRI AIR MAX 97 “JESUS SHOES” A MSCHF comprou uns pares de Air Max 97 para customização. A customização foi inspirada em Matheus 14:25. Versículo em que Jesus anda por cima d’agua. Chamado de Jesus Shoes, na capsula de ar foi injetado 60ml de Agua Benta do Rio Jordão, onde Jesus Cristo foi batizado, tendo também um crucifixo no cadarço do pé direito. O retail desse sneaker foi de US$ 1.425. Os pares se esgotaram rapidamente e agora há apenas para revenda, podendo chegar até 8x o valor original. As palmilha vem na cor vermelha como referencia ao calçados do Vaticano. A empresa pretende disponibilizar novoa pares a cada 15 dias nas terças feiras da segunda e quarta semanas do mês. Seria essa a colab mais sagrada da história? Válido ressaltar que a MSCHF não tem qualquer vinculo com a Nike. Site: https://mschf.xyz O que acharam? Comentem abaixo! #mschf #nike #nikeair #nikeairmax #nikeairmax97 #airmax97 #airmax97talk #nikeair #nikes #jesus #holy #grail #holywater