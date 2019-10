Juez federal de Nueva York bloquea entrada en vigor de la ‘carga pública’

La nueva regla de la Administración Trump estaba prevista que comenzara el próximo 15 de octubre

“La historia de nuestra nación está inextricablemente ligada a nuestras comunidades de inmigrantes, y debido a la decisión de hoy, también lo será nuestro futuro”. Con esa expresión reaccionó este viernes la fiscal general del estado Letitia James, a la decisión de un juez federal de Nueva York de bloquear la entrada en vigor el próximo lunes 15 de octubre, de la regla de ‘carga pública’ impulsada por la Administración Trump.

La decisión la tomó el magistrado federal George B. Daniels, luego que el pasado lunes escuchara los testimonios de una coalición de organizaciones pro inmigrantes que presentaron una demanda contra la norma que califican de “racista”, “discriminatoria” y “un castigo para los inmigrantes más pobres”. En la larga audiencia, realizada en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, también tuvo la oportunidad de defender su postura el Gobierno, que insistió que la norma es justa porque no solo evita que los inmigrantes se vuelvan una carga para el país a nivel económico, sino que de paso “predice” quienes pudieran convertirse eventualmente en carga pública.

La decisión de este viernes es una orden judicial preliminar a nivel nacional, y que establece que se detenga la entrada en vigor de la regla de ‘carga pública’. La orden, que es la primera que se otorga en todo el país sobre este tema, impide que la regulación y los formularios de solicitud relacionados entren en vigor hasta que se llegue a una decisión final en el litigio. Crucialmente, cualquier beneficio recibido mientras la orden judicial está pendiente no se puede usar contra las personas que solicitan el ajuste de estatus migratorio.

“La regla es simplemente una nueva política de la agencia en su busca por justificar la exclusión. Es repugnante contra el Sueño Americano de tener la oportunidad de logar la prosperidad y éxito a través del trabajo duro y la superación. Los inmigrantes siempre han venido a este país buscando una vida mejor para ellos y sus descendientes. Con o sin ayuda, la mayoría tiene éxito”, escribió el juez Daniels en su decidión.

Al agradecer la postura del magistrado, la fiscal James enfatizó que una vez más “los tribunales han frustrado los intentos de la Administración Trump de promulgar normas que violan nuestras leyes y nuestros valores, enviando un mensaje alto y claro de que no pueden reescribir nuestra historia para cumplir con su agenda discriminatoria. Esta regla hubiera tenido un impacto devastador en todos los neoyorquinos, tanto ciudadanos como no ciudadanos, y la decisión de hoy es un paso crítico en nuestros esfuerzos por defender el estado de derecho”.

El Centro de Derechos Constitucionales, The Legal Aid Society y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP presentaron la demanda en nombre de varias organizaciones pro inmigrantes, incluidas Make the Road New York (MRNY) y Caridades Católicas. La Fiscalía General de Nueva York junto con los estados de Connecticut y Vermont y la Ciudad de Nueva York, presentó una demanda por separado que también busca impugnar la regla. Ambas demandas se presentaron en el Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.

“Una gran derrota para Trump”

“La decisión de hoy marca una gran derrota para la táctica ilegal de la Administración Trump de imponer una prueba de riqueza racista en nuestro sistema de inmigración. Las personas deberían poder acceder a beneficios vitales y que salvan vidas sin tener que preocuparse si podrían permanecer con sus familias. Continuaremos haciendo frente a la embestida de esta administración contra inmigrantes y personas de color”, indicó en un comunicado Javier H. Valdés, co-director Ejecutivo de MRNY.

Janet Sabel, CEO y abogada en Jefe de The Legal Aid Society, indicó que esa organización espera “que la decisión de la corte envíe un mensaje al Departamento de Seguridad Nacional para retirar por completo esta regla ilegal, y al Departamento de Justicia a abandonar sus planes de adoptar una regla similar que ataque a los inmigrantes en el contexto de deportación”.

Entre tanto, el alcalde Bill de Blasio indicó: “En la ciudad de Nueva York, siempre defendemos a nuestros hermanos y hermanas inmigrantes. La decisión del tribunal de detener la entrada en vigor de la norma de carga pública es solo una prueba más de algo que ya sabemos: las políticas del Presidente son xenófobas y odiosas, sin ninguna base de hecho o realidad. Seguiremos luchando contra él en cada paso del camino”.