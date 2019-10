FOTOS: Las trillizas en topless que van con todo en Instagram

View this post on Instagram

Os significados das três cores. A cor amarela significa luz, calor, descontração, otimismo e alegria⭐️ Cor-de-rosa significa romantismo, ternura, ingenuidade e está culturalmente associada ao universo O prata ou prateado é uma variação da cor cinza e está directamente associada com o moderno, com a novidade, com as novas tecnologias e com a inovação. #trigemeas #moderno #color #tresespiasdemais #moos #photooftheday #love #sister #hillsong #jesus #family #deusnocomando #workout #bikinigirls #champions #triplets #istagram #cool Foto @estudiolevicruz