FOTOS: Tenía dolor de oídos y con horror descubrió que una araña se había alojado en su canal auditivo

Un joven diseñador aracnofóbico vivió momentos de terror

Esa mañana se reportó enfermo en el trabajo. Sentía un intenso dolor de oídos acompañado de vértigo. Entonces se aplicó unas gotitas de aceite de oliva y se fue a descansar. Sin embargo, la molestia de Liam Gomez, un diseñador gráfico inglés de 27 años, no terminó ahí.

Acto seguido sintió un cosquilleo y escuchó que algo rascaba dentro de su oído. Entonces introdujo un hisopo y se llevó una desagradable sorpresa: había una pata de insecto en el algodón. Con horror descubrió que una araña se había alojado en su canal auditivo y le estaba provocando dolor de oídos.

En su cuenta de Facebook, Gomez narró que la tarde anterior, al llegar del trabajo, encontró un nido de arañas en la parte superior de la entrada de su casa. El joven, que siente fobia por los arácnidos, tomó una escoba y se deshizo de él, pero una de esas pequeñas se internó en su oído.

Con ayuda de otros hisopos y una horquilla para el cabello, continuó la limpieza de su oído hasta que logró extraer al insecto en partes y publicó las fotos en su red social. “Este es el tipo de m… que sólo me puede pasar a mí. Si puso huevos, sé que no me arrepiento de nada y fue un placer conocer a algunos de ustedes”, escribió.

El diseñador aseguró que, desde ahora, dormirá con orejeras para evitar que esta situación se repita.