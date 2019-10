Mi casa es tu refugio: red de ‘anfitriones’ de una organización religiosa abre las puertas de su hogar para acoger a inmigrantes en espera de asilo

Hacen falta personas que ofrezcan sus hogares para darles techo temporal o permanente; o para ser patrocinadores legales

Eran las 6:00 de la mañana del jueves 10 de octubre cuando Brad Christerson, un profesor de sociología de la Universidad Biola en La Mirada, una ciudad al sureste del condado de Los Ángeles, recibió un mensaje de texto que preguntaba si podía acoger unos días en su casa a un joven refugiado nicaragüense.

“Estaba en la cama todavía. Le mostré el mensaje a mi esposa Carim para saber su opinión. Hey, ¿está bien si alguien se queda con nosotros? Lo pensó unos minutos. Respondió, ¡seguro!”, recuerda el profesor Brad.

El madrugador mensaje se lo había mandado la pastora Ada Valiente quien junto con su esposo el pastor Melvin Valiente son cofundadores de las organizaciones Mateo 25 (Matthew 25) en el sur de California y We Care. Además son activistas de la Primera Iglesia Bautista de Maywood.

El profesor Brad y Bismark Figueroa, otro refugiado nicaragüense recogieron del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles a Gerardo Herrera Centeno de 29 años, quien el 9 de octubre fue liberado de un centro de detención migratoria en New Jersey. Lo llevaron a comer, le compraron algo de ropa y lo hospedaron en la casa de la familia del profesor Brad en la ciudad de La Mirada.

“No sé como explicarlo. No podía ni dormir, pensando que iba a salir libre”, dice Gerardo.

Hasta hace poco más de un año, el muchacho vivía en Jinotepe al norte de Nicaragua al lado de su familia. Es el tercero más grande entre diez hermanos. Se dedicaba a la compra venta de granos básico. Sus problemas comenzaron cuando decidió oponerse al régimen del presidente Daniel Ortega y participar en una de las marchas en contra.

“El 30 de mayo de 2018, el Día de las Madres en Nicaragua, me detuvieron. Caminaba por la calle cuando un grupo de policías y mujeres que los apoyaban, detonaron dos balazos. Quise correr cuando me tiraron a golpes, me reventaron el oído izquierdo y me esposaron”, recuerda.

A Gerardo se lo llevaron preso y lo mantuvieron detenido 18 horas en un cuarto a donde metieron a varios opositores al régimen.

“Cuando me liberaron, afuera de la cárcel, delante de mi madre, un oficial me trató de tranquista – como se les llama a los que hacen barricadas – dijo que si él se daba cuenta que yo seguía participando, me iban a detonar un balazo en la cabeza”, cuenta.

“Fue muy duro porque mi madre escuchó todo y se quedó muy preocupada”, dice.

Aunque fue liberado bajo amenazas, el muchacho se percató de que era vigilado y lo seguían. “Decían que yo andaba en muchas cosas”.

Atemorizado, el 4 de octubre de 2018 decidió dejar su pueblo en el norte del país y mudarse al Departamento de Estelí, en la zona central, pero las amenazas siguieron. “Desde entonces no veo a mi mamá”, enfatiza.

El 29 de diciembre de 2018 abandonó Nicaragua rumbo a Estados Unidos, donde tiene un hermano que vive en el estado de Colorado.

El viaje a través de México no fue fácil. “Los federales me robaron 1,000 dólares que traía conmigo y me sacaron de México”, dice.

Gerardo intentó de nuevo el viaje. Cruzar México le llevó seis meses hasta que llegó a la frontera sur y cruzó el Río Grande en una balsa.

“La Migra me agarró en Texas el 29 de junio de 2019. Me tuvieron 14 días en las celdas que se conocen como las hieleras. De ahí me llevaron a un centro de detención en Nueva Jersey”, cuenta.

A través de su hermano, logró que las organizaciones de fe lo apoyaran para que saliera libre tras el pago de una fianza de 10,000 dólares que fue cubierta por la organización We Care.

“Yo salí libre a las 7 de la noche, el miércoles 9 de octubre pasado. El jueves 10 de octubre tomé un avión de Nueva York a Los Ángeles. Llegué en la tarde”, precisa.

Al pisar suelo angelino, dice que se sintió súper feliz. Aunque un poco preocupado porque no tenía ropa alguna, solo lo que llevaba puesto.

Gerardo conoció a su anfitrión, el profesor Brad en el aeropuerto. La pareja de Brad y Carim tiene dos hijas adultas, pero están en la universidad una en George Washington University y la otra asiste a UCLA.

“Soy parte de Mathew 25 dirigido por los pastores Valiente. Ellos han desarrollado una red de anfitriones para proteger a los refugiados”, explica el profesor Brad.

“Yo me involucré porque soy cristiano y pienso que esto es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos, ayudar a la gente que está en peligro. Ellos están huyendo por su vida. Son perseguidos. Si eso me pasara por mi, espero que haya alguien ahí por mi”, comenta.

Y añade que se siente muy bien de tener a Gerardo en su casa, aún cuando no habla español, pero su esposa sí. “Son gente buena. Vale la pena conectarse con ellos y conocer sus historias increíbles”, observa.

Amplia diciendo que acoger a un inmigrante en la casa propia, es una gran oportunidad como seguidores de Jesús, de hacer lo que él haría. “Es dar la bienvenida a la gente que está en peligro o en necesidad. Es muy satisfactorio y beneficia mucho a nuestras familias”, expone.

Gerardo planea viajar pronto a Colorado, a reunirse y establecerse con su hermano Wilmer quien apenas en febrero llegó de Nicaragua en busca del asilo político.

“Lo primero que quiero hacer es estudiar inglés. Mi sueño es obtener el asilo político y volver a ver a mi papá y a mi mamá”, comparte.

Bismark Figueroa, un refugiado centroamericano estima que más de 5,000 nicaragüenses han entrado al país en el último año en busca del asilo político; pero de esos, más de 2,000 han sido deportados.

“El problema es que cuando llegan al aeropuerto en Nicaragua, ya los están esperando para desaparecerlos. Hace 20 días, mataron a un nicaragüense que fue deportado hace dos meses”, dice.

Y lamenta que la ignorancia e indiferencia de las autoridades de EE UU desestime el sufrimiento por el que han pasado quienes solicitan asilo y los deporten. “A veces también, los refugiados no pudieron recoger suficientes evidencias para sustentar sus casos; o los patrocinadores los abandonan. Eso hace que caigan en la depresión y mejor firman su salida del país”, anota.

“El promedio de edad de los nicaragüenses que huyen del país es de entre 20 y 35 años. Debido a lo difícil que se ha puesto venir a Estados Unidos, muchos se están yendo hacia Europa concretamente para Alemania, Noruega, Francia y Portugal”, señala.

Aunque afirma que Costa Rica con alrededor de 70,000, es el país con el mayor número de refugiados nicaragüenses. Seguido por España, Panamá y Estados Unidos.

Bismark anticipa que más personas van a intentar salir de Nicaragua tanto por la represión política como porque la economía está colapsando. “Cada día hay más secuestrados, asesinatos, asedio policiaco aún en contra de la propia Iglesia Católica que en Nicaragua siempre ha estado del lado del pueblo”, expone.

La pastora Ada Valiente explica que ellos tienen una red de personas en la que comparten las necesidades de los solicitantes de asilo y refugiados, en la que hay anfitriones permanentes y temporales como el profesor Brad o patrocinadores legales como Graciela Zambrana quien es la patrocinadora de Gerardo.

Sin embargo, no son suficientes, por lo que hace un llamado a la comunidad angelina para que se conviertan en patrocinadores. A las personas que tienen espacio extra en sus hogares les pide que consideren convertirse en anfitriones temporales o permanentes de los refugiados cuando salen de los centros de detención.

La organización Mateo 25 intercede y aboga por los inmigrantes de los Estados Unidos antes las autoridades y provee educación a los pastores. La organización We Care camina con los inmigrantes en sus procesos ante las autoridades.