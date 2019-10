Cancelan gira de conocida artista española por Estados Unidos. La deportan al llegar

"El ambiente fue hostil, especialmente en las primeras horas y nos llevaron a salas separadas"

Una leyenda de la danza teatro fue víctima de las feroces políticas migratorias de Estados Unidos.

Marta Carrasco y su grupo tenían programadas 11 presentaciones de su obra Perra de nadie en el Latino Theater Company de Los Ángeles. Los artistas venían de Colombia y al llegar a Seattle fueron detenidos por Inmigración.

De acuerdo con el Los Angeles Times, los agentes dijeron al grupo de Carrasco que sus visas no eran válidas. La bailarina mostró su contrato con Latino Theater Company y los lugares de alojamiento, pero no fue suficiente. Al final no tuvieron otra opción y firmaron sus documentos para ser deportados.

“El ambiente fue hostil, especialmente en las primeras horas y nos llevaron a salas separadas”, dijo Carrasco al periódico angelino.

Además de la deportación, los agentes dijeron al grupo que tenían prohibido entrar a Estados Unidos por los próximos cinco años.

José Luis Valenzuela, director artístico de Latino Theater Company, dijo que los agentes le notificaron de las deportaciones cuando los artistas ya estaban en un avión.

“Nunca imaginé que nuestro país fuera así”, dijo Valenzuela. “Eso no es lo que somos, eso no es lo que es Estados Unidos. Esto es muy aterrador para mí. Da miedo y estoy muy decepcionado”.