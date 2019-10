Niña se reencuentra con hombre que la salvó de morir hace 10 años en la guardería ABC

Alexia tuvo la fortuna de toparse con un "ángel de la guarda", el cual trabajaba limpiando parabrisas en las calles, muy cerca de la estancia infantil, cuando ocurrió la tragedia

Han pasado ya 10 años de la terrible tragedia ocurrida en la guardería ABC, en Sonora, México, en donde un incendio le arrebató la vida a 49 niños.

Por fortuna, varios pequeños lograron sobrevivir ante la voracidad de las llamas, gracias a la acción de decenas de personas que arriesgaron sus vidas para salvar las de varios menores, como es el caso del señor Cayetano, quien logró sacar con vida de la guardería a la pequeña Alexia, quien en ese entonces tenía tan solo 2 años.

Cayetano trabajaba limpiando vidrios en un crucero cercano a la guardería y al ver la gran humareda y las llamas, no dudó ni un solo segundo en acercarse al sitio para ver si podía hacer algo para ayudar. Fue así como pudo sacar de la estancia infantil a Alexia, con quien recientemente pudo reunirse para que la niña pudiera conocer a su “héroe”.

“Gracias a Dios, por supuesto, y a un gran héroe que me salvó la vida, hoy puedo ser quien soy. Una niña con muchos planes en esta vida, amo la música, amo cantar y actuar… Después de 10 años volví a encontrarme con él, con hombre que dio la vida por mí y muchos compañeros más”, fue lo que escribió Alexa en una publicación que ella realizó en Facebook, junto con unas fotos en donde se le puede ver al lado de Cayetano.

“Al vernos los dos frente a frente, corrimos y nos abrazamos y él me miraba, me miraba con lágrimas en sus ojos. No saben la sensación de escuchar su corazón junto al mío, fue algo que hace mucho no me pasaba pues estaba de nuevo en los brazos que un día me salvaron del fuego”, agregó.