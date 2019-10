Eliezer Molina, el candidato independiente a la gobernación en Puerto Rico que busca acabar con los partidos

El portavoz del "Movimiento de Conciencia" ha logrado recabar decenas de seguidores en redes cansados de la política tradicional, la corrupción y el sistema colonial que controla el modelo económico en la isla

NUEVA YORK – Desde el perfil en Facebook de Eliezer Molina, vocero del Movimiento de Conciencia, entona el son don Yeyo. La espina vertebral de la salsa, ritmo caribeño por excelencia, se transforma en el arma del sonero no solo para denunciar, sino para aspirar.

Su improvisación es cansancio, denuncia; pero también, apuesta.

“Y ahora les vamo’ a’ enseñar, la importancia y la esencia, de no tenerle clemencia, a toda la corrupción, pa’ levantar la nación”, entona don Yeyo a cappella desde su auto en una calle de Puerto Rico a modo de promoción del movimiento.

A la “repentización”de este vocalista, se une, por medio de otro video, el reclamo de un ciudadano agobiado por la competencia que supone Uber para los conductores tradicionales con la autorización reciente para recoger pasajeros en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, de San Juan.

Por su parte, Johanna, una defensora del medioambiente, confiesa haber hallado en el movimiento del que es portavoz Molina, una “alternativa real a los sistemas y conceptos que nos han tenido engañados por más de un siglo”.

“Aquí nosotros creemos en la colaboración, en el trabajo y en la educación de todos los puertorriqueños para poner a Puerto Rico en el sitial mundial que se merece, y esto a través del desarrollo de nuestra industria nacional y protección del ambiente, entre muchos otros temas. El Movimiento de Conciencia no se desvía ni a la izquierda ni a la derecha, nosotros vamos enfocados hacia adelante”, plantea la usuaria.

De fondo, una artesanía con el diseño de la bandera boricua “alumbrada” por la luna es complementada por un verso del poeta Juan Antonio Corretjer: “yo sería borincano aunque naciera en la luna”.

El llamado además alcanza a la diáspora boricua fuera del isla. Un puertorriqueño en el exterior, con una gorra adornada con un coquí taíno y puro en mano, pide a los usuarios de Facebook que se unan.

“Saludos, quién soy, yo soy pueblo, En mi caso, soy pueblo de la diáspora, que al igual que muchos más nos identificamos con el Movimiento de Conciencia. Ese movimiento de Conciencia es un grupo de gente que se ha unido a la tarea de educar a los demás en la isla y alrededor del mundo sobre la situación de crisis que enfrenta nuestro país, nuestra isla. Es tiempo que nos unamos, que hagamos algo por nosotros mismos. Unete! Te invito que te unas, boricua ya es tiempo”, se le escuchar expresar en el video que grabó en la que parece ser su casa.

Aunque caras distintas, todos reclaman un cambio en los modelos tradicionales de hacer política en Puerto Rico, marcados por la disciplina de partidos en la que dos colectividades con mayoría de votantes se intercambian el poder mientras sus representación muchas veces, se reduce a la politiquería.

“La verdad está disponible solo para aquellos que tienen el valor de cuestionarse todo lo que se les ha enseñado”, lee un mensaje que da la bienvenida a la página del grupo en Facebook.

La frase cuyo autor se desconoce resume el proyecto de estos puertorriqueños, también cansados, según dicen, de la corrupción y la situación colonial de la isla bajo el dominio estadounidense desde hace más de un siglo.

Sin embargo, Molina, graduado de Ingeniería Civil con estudios en Economía, está claro que lograr los más de 35, 000 seguidores en su página no hubiera sido posible sin el alcance de la nube.

El también agricultor, dueño de una hacienda cafetalera en el pueblo de San Sebastián desde la que en ocasiones transmite en vivo, achaca lo anterior a la supuesta dejadez de la prensa corporativa en cubrirlo porque sus propuestas impactan la médula del sistema.

“Las utilizamos (las redes) en la medida en que nuestros reclamos no eran escuchados por la prensa corporativa, por los medios tradicionales porque chocan contra el sistema. Entonces, es el sistema quien tiene el control de los medios, nunca el sistema iba a permitir que nosotros pudiésemos llevar a las masas lo que estamos haciendo. Así que, a través de las redes sociales encontramos este nicho en el que podemos hacerlo libremente y por eso es que decidimos continuar con todo esto a través de las plataformas sociales”, sostuvo en entrevista con El Diario de Nueva York.

Al ser cuestionado sobre su participación en varios espacios radiales de la isla, argumenta que eso solo fue posible luego de que los medios se dieron cuenta que el movimiento generaba noticia.

Y es que si el boricua es conocido por “hablar sin pelos en la lengua” -usando la propia jerga autóctona-Molina lleva ese postulado a niveles mayores. Su mensaje no se caracteriza por maquillarse con introducción, va al grano sin preambulos. Suena irreverente por naturaleza.

Visita congresional

Cuando se realizó hace siete meses una visita congresional en Puerto Rico para discutir la crisis fiscal, el alcance de Ley federal PROMESA y la Junta de Control Fiscal que controla las finanzas locales, así como la insuficiencia de fondos de recuperación a dos años del huracán María, el portavoz fue uno de los de los que le plantó cara y reclamó sin filtro a los legisladores federales.

Lo aguerrido de su exposición hizo que en cuestión de días, el video se hiciera popular con miles de reproducciones y réplicas.

“Sepan todos los congresistas que lo que están diciendo es pura ideología y no es ciencia ni lógica porque los altos costos de producción, nos hace imposibles desarrollar nuestra economía; las leyes de cabotaje nos hacen imposible desarrollar la economía; la fuga de capitales nos hace imposible desarrollar la economía. No tenemos control de las variables económicas, y jamás usted podrá desarrollar la economía, si usted no maneja sus variables económicas”, expuso en su alocución ante los congresistas.

Molina reconoce que hay un antes y un después en el movimiento a raíz de su participación en el encuentro encabezado por el representante demócrata Raul Grijalva, presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal.

“Lo que pasa es que es consistencia porque no es lo único que hacemos, eso fue el punto sobre el que giro la atención hacia nosotros, pero fuimos a las Naciones Unidas también para hablar sobre la descolonización, hemos corrido todas las playas para hablar de los problemas de erosión costera. Los problemas con los agricultores, con los taxistas, con todos los sectores del pueblo, ahí está la trayectoria y me parece que eso es lo que hace que el pueblo simpatice con lo que hacemos, no recogemos dinero, no solicitamos dinero, todo es, lo que los ciudadanos libremente pueden aportar.Eso es el Movimiento de Conciencia”, abundó.

Propuesta

Como solución a la crisis en la isla, aparte de la presentación de más candidaturas independientes (no afiliadas a partidos), Molina y los otros miembros del MDC promueven el desarrollo de una Asamblea Constituyente para crear una nueva Constitución.

“El pueblo se reúne libremente, generan unos congresos, se busca representación de todos los sectores, y libremente, se reúnen y desarrollan una Constitución. No una Constitución impuesta que es la que nosotros tenemos, que le da una triple exención contributiva a los buitres de Wall Street, que le da la autoridad para que el Gobierno tenga que pagarle primero a Wall Street antes de pagar las pensiones, antes de pagar la luz,antes de pagar los servicios de salud de las personas. Esa es nuestra Constitución”, cuestionó el entrevistado.

A preguntas de este rotativo, sobre si un cambio de esa magnitud no resulta utópico en medio de un historial de bipartidismo de décadas, Molina respondió: “A los puertorriqueños ese documento (la Constitución) no los impusieron, eso es utópico y es una mentira que a mi pueblo le han vendido por años. Y aquí pasamos un huracán y tuvimos que ver cómo tuvimos que esperar por un presidente para permitir que entraran bancos internacionales. Ver a sus hermanos morir, morir, porque el presidente de un país es extraño a nuestra isla tiene que dar la autorización , eso es criminal…”

En ese sentido, destacó que el despertar puertorriqueño del llamado “Verano del 2019” que llevó a la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló tras protestas masivas es muestra del cambio de mentalidad del boricua.

“Si usted ve cómo están actuando los políticos, están aprendiendo a ser más cautelosos. Así que ahora temen al poder del pueblo, porque ahora el pueblo conoce cuáles son sus capacidades. En dos semanas, pueden sacar un gobernador sin tener que llegar a las elecciones. Y eso es bien importante y quedará plasmado en la historia de nuestro país”, planteó.

Candidato a la gobernación

Luego de más de dos años de realizar videos semanales, algunos de los que se extienden por media hora, sobre temas que impactan a Puerto Rico, como la Junta de Control Fiscal, la erosión de las costas en la isla y la invasión de la zona marítima para megaproyectos por mencionar algunos; participar en asambleas de pueblo, y visitar a boricuas en distintas zonas del país, Molina ahora se dispone a presentar su candidatura independiente a la gobernación de Puerto Rico, segun confirmó este miércoles en su cuenta de Facebook.

Madiente un video en vivo, Molina anunció que el movimiento, que recibe ayudas voluntarias económicas de seguidores más no favorece el financiamiento de campañas mediante la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico, se dedicará a ofrecer asesoría legal a aspirantes no afiliados a partidos y empezarán una serie de reuniones a nivel isla para impulsarlos.

El primero de diciembre, el movimiento inicia un recorrido con un equipo de 1,000 personas para recabar los endosos de los candidatos, que según dijo, hay aspirantes para puestos legislativos y alcaldías.