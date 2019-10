¿Tienen los arcos dorados de McDonald’s un significado sexual oculto?

Los arcos, inconscientemente, le recordarían a la gente una parte del cuerpo

Éstos son reconocidos por casi toda la gente. Incluso niños de tan solo unos cuantos años gritan de felicidad al verlos. Nos referimos a los famosos arcos dorados de McDonald’s que adornan los restaurantes que la empresa tiene en todo el mundo.

A simple vista, se puede distinguir que los arcos forman una ‘M’ gigante, la cual sería la inicial de la empresa. Sin embargo, hay una teoría que señala que, en realidad, los arcos simbolizan una parte del cuerpo femenino.

Aunque hoy el logotipo goza de una enorme popularidad, en la década de os sesentas los ejecutivos de McDonald’s casi se deshacen de ellos. Afortunadamente, el diseñador gráfico, Louis Cheskin –quien era seguidor de las enseñanzas de Sigmund Freud– convenció a la compañía de que los conservaran, ya que insistía en que los arcos tenían, precisamente, un significado freudiano.

Cheskin decía que la forma de los arcos inconscientemente le recuerda a la gente un par de senos femeninos. Desde su punto de vista, esto atraía a muchas personas hacia la tienda.

Es decir que, para Cheskin, los arcos simbolizaban “los pechos de mamá McDonald’s“. Este aspecto materno del logotipo supuestamente es el que alienta a las personas a ir a comer a esta cadena, de acuerdo con el libro Fast Food Nation: The Dark Side of the All-American Meal.

Al parecer, la teoría de Cheskin logró convencer a los ejecutivos del popular restaurante de comida rápida, ya que decidieron conservar los arcos dorados que hasta la fecha se siguen usando.

Como ves, quizás siempre te viste atraído de ir a McDonald’s por algo más que el sabor de sus hamburguesas.

