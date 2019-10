Agenda de Los Angeles: los eventos que no se pueden perder

Los amantes del buen merengue y la bachata no se pueden perder el show de Juan Luis Guerra el domingo 20 de octubre, en el teatro Microsoft

Jueves 17

Tego en Los Angeles

El rapero y reguetonero puertorriqueño Tego Calderón, pionero y uno de los maestros de este género, llega al teatro Belasco (1050 S Hill St., Los Angeles) como parte de su 20th Anniversary Tour. Presentará temas de su más reciente producción “El que sabe, sabe”, y sus más reconocidos éxitos, como “Punto y aparte”, “Al natural” y “Guasa guasa”. 9 pm. Boletos $40 a $75. Informes (800) 668-8080 y thebelasco.com.

Show de Willie Colón

El salsero neoyorican, Willie Colón, ofrecerá un show en el Conga Room (800 W. Olympic Blvd., Los Angeles) en el que interpretará éxitos como “El gran varón”, “Gitana” y “Calle luna, calle sol”. 9 pm. Boletos $40 a $150. Informes (213) 745-0162 y congaroom.com.

Viernes 18

Cine español

El festival Recent Spanish Cinema, que presenta una selección de las mejores cintas contemporáneas españolas, tendrá su edición 25 del viernes al domingo en el teatro Egipcio (6712 Hollywood Blvd., Los Angeles). Se trata de una de las muestras cinematográficas más antiguas de Estados Unidos. Entre algunos de los estrenos que incluye están “Padre no hay más que uno”, “Viaje al cuarto de una madre”, “Los días que vendrán” y “Lo dejo cuando quiera”. En total se proyectarán ocho filmes. Consultar horarios en el sitio oficial. Boletos $12. Informes larecentspanishcinema.com.

Sábado 19

Festival en el Getty

En el Festival Familiar del Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles) los visitantes podrán viajar al París del siglo 19 inspirados por la exhibición “Manet and Modern Beauty”. O saborear los placeres de la canción francesa con Jessica Fichot (en la foto) y otros grupos musicales. También podrán hacer un sombrero y se podrán tomar una foto con un vestuario de la época. 10 am. Entrada gratuita. Informes (310) 440-7300 y getty.edu.

Salsa clásica

El salsero y jazzista cubano Chucho Valdés ofrecerá un concierto –acompañado de su piano, por supuesto– en el Younes and Soraya Nazarian Center for the Performing Arts (18111 Nordhoff St., Northridge). El reconocido músico, hijo del legendario Bebo Valdés, es el primero de la serie Jazz Masters que se presenta en este teatro. 8 pm. Boletos $38 a $71. Informes (818) 677-3000 y thesoraya.org.

Noche de ‘Coco’

La Plaza México (3100 E. Imperial Hwy., Lynwood) ofrecerá una noche de cine para toda la familia en la que presentará “Coco”, la cinta de los estudios Pixar que aborda la festividad mexicana del Día de los Muertos. Los asistentes pueden llevar sus sillas y cobijas porque la proyección será al aire libre. Habrá palomitas gratis para las primeras cien personas, pintura de cara para los niños, juegos y rifas. 5 a 8:30 pm. La película comienza al anochecer. Entrada gratuita. Informes plazamexico.com.

Música de mujeres El evento Mujeres, Música, México, que tendrá lugar en la LA Plaza de Cultura y Artes (501 N. Main St., Los Angeles) presentará los trabajos realizados por mujeres reconocidas, entre ellas Mary Alfaro, que interpreta boleros, rancheras y otros temas folclóricos con un estilo feminista queer, y el Mariachi Lindas Mexicanas. Habrá puestos de comida y de artesanías. 7 a 10 pm. Boletos $10 por anticipado; $15 en el día del evento. Informes lapca.org.

Domingo 20

Tenor mexicano

Javier Camarena, el tenor mexicano que embelesó a la audiencia en su debut en Los Angeles con “The Pearl Fishers” en 2017, regresa al Dorothy Chandler Pavilion (135 N. Grand Ave., Los Angeles) para presentar un recital en compañía del pianista Ángel Rodríguez. El programa incluye algunos favoritos del bel canto de Bellini, Donizetti y Rossini, así como arias y canciones en español. 7:30 pm. Boletos $14 a $109. Informes laopera.org.

Festival familiar

El Fall Family Festival en el museo Norton Simon (411 W. Colorado Blvd., Pasadena) será un paseo alrededor del mundo y a través del tiempo, con talleres de creación de arte, música en vivo y otras actividades para todas las edades. Por ejemplo, los visitantes podrán escribir tarjetas postales del siglo 18, explorar el París del siglo 19 y diseñar su propia máquina del tiempo. 1 a 3:30 pm. Gratis con el pago de entrada el museo, $12 a $15; gratis estudiantes y menores de 18 años. Informes (626) 449-6840 y nortonsimon.org.

Bachata con Juan Luis Guerra El bachatero dominicano más reconocido, Juan Luis Guerra, viene al teatro Microsoft (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles) con una gira que promueve “Literal”, su nuevo disco. Este álbum, el primero desde 2015, incluye varios ritmos, entre ellos bachata, merengue, salsa, jazz y pop. 8 pm. Boletos de $69 a $279. Informes (213) 763-6030 y microsofttheater.com.