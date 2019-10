Elle Fanning se hace mayor junto a Angelina Jolie en ‘Maleficent: Mistress of Evil’

La actriz de 21 años se reencuentra con el papel de Aurora, La Bella Durmiente, y forma un poderoso trío con Jolie y Michelle Pfeiffer

Llevamos tantos años viendo en pantalla a Elle Fanning que cuesta creer que sólo tenga 21 años. La hermana pequeña de Dakota Fanning creció entre set y set desde que apareciera con dos años en “I am Sam” junto a Sean Penn y Michelle Pfeiffer. Ahora estrena “Maleficent: Mistress of Evil”, en la que vuelve a interpretar a Aurora, La Bella Durmiente, junto a Angelina Jolie y la propia Pfeiffer. Hablamos con Fanning pocos días antes del estreno del film de Disney.

Pregunta: Han pasado 5 años desde la primera Maleficent.

Elle Fanning: Sí, la hice hace 7 años. Tenía 14 cuando la rodé. Pero salió hace 5.

P.: ¿Cómo fue volver al personaje con una edad muy diferente?

E.F.: ¡Han cambiado tantas cosas! Obviamente soy mucho mayor y además nunca había hecho una secuela; es la primera vez que revisito un personaje. También siento una gran responsabilidad con los fans y las niñas que aman la primera película, porque después de Maleficent fue la primera vez que jóvenes chicas se me acercaban y me llamaban Aurora. Así que sentía la responsabilidad de hacer que Aurora creciera en una joven mujer de que la estar orgullosa, que fuera un modelo a seguir. Me alegro de que no hayamos hecho la secuela inmediatamente después, porque no era el momento adecuado. Todos necesitábamos crecer y pensar en la historia que queríamos contar. Creo que ahora es el momento perfecto para esta historia. Estoy orgullosa de la joven mujer que es Aurora ahora. El momento en que ella está en su vida es similar al que estoy yo en la mía, tratando de definir tu independencia y quién quieres ser en el mundo, cómo quieres utilizar tu influencia y tu poder. Son ideas en las que yo pienso, al igual que Aurora en la película.

P.: ¿Fue muy diferente el trabajo en esta ocasión?

E.F.: Yo empecé a trabajar tan joven, mucho antes de tener 14, que ya estaba acostumbrada a estar en un set. Pero la relación que Angelina [Jolie] y yo tenemos ahora definitivamente ha cambiado. Yo soy mayor y podemos hablar de cosas diferentes. Somos más cercanas ahora. La relación ha crecido.

P.: Y también compartes con Michelle Pfeiffer, que tiene un papel central…

E.F.: ¡Ella es la mejor! Son dos mujeres icónicas interpretando dos personajes icónicos. Yo me sentía como una fan viendo la interacción entre ellas. El poder que irradian estas mujeres, pero también lo divertidas que Angelina y Michelle son en el set era inspirador.

P.: Es una película con tres protagonistas femeninos, algo que no se ve mucho.

E.F.: Es precioso ver eso. Cuando leí el guion me encantó cómo se construyen esos personajes, con sus complejidades, cómo representan mujeres diferentes que utilizan sus poderes para hacer el bien y el mal. Estas tres mujeres representan tres aspectos diferentes que toda mujer tiene dentro. Eso fue bello de interpretar. Amo lo que Aurora representa con sus fortalezas y su femineidad. Ella es la más sabia de las tres en la manera en que lidia con el conflicto. Ella no sólo lucha, sino que utiliza su amabilidad como una fortaleza, que es lo que necesitamos en el mundo.

P.: Has trabajado en muchas películas pese a tu juventud, en proyectos indies y en grandes producciones como Maleficent. ¿Dónde te encuentras más cómoda?

E.F.: Creo que ambas. Me encanta la combinación de pasar a algo muy diferente. Este negocio es muy espontáneo y nunca sabes qué esperar, qué vas a conseguir o cuándo te va a llegar un guion. Yo siempre sigo mis instintos y lo que más me importa es la historia y la gente que está involucrada en el proyecto. No me importa el tamaño. Ahora estoy con una serie en televisión. Estoy probando todo.

P.: En las dos películas eres “La Bella Durmiente”.

E.F.: ¡Sí!

P.: Pero las dos películas se llaman “Maleficent”. ¿No tienes un poco de envidia?

E.F.: ¡Ah! Jaja. No. Me encantaba “Wicked” cuando era pequeña, así que siempre me ha interesado la historia detrás de los villanos de Disney. Porque yo creo que nadie nace siendo malo. Algo tiene que pasarte para hacerte así. Siempre me intrigó saber más sobre Maleficent. ¿Y quién más podría interpretar a Maleficent además de Angie? ¡Nadie!

P.: ¿Crees que hay espacio para una película centrada en Aurora, en “Sleeping Beauty”?

E.F.: Posiblemente. Uf, quizá en los próximos cinco años. Pero tendríamos que encontrar una historia interesante que contar. ¡Y seguro que me gustaría hacerla!

P.: ¿Qué es nuevo en esta ‘Maleficent’?

E.F.: ¡Tantas cosas! En la primera película Maleficent, la criatura que es, siente que está sola en el mundo, que nadie más es como ella. No sabemos el origen de quién era ella. Ahora introducimos un nuevo grupo de gente que es básicamente su familia, la familia que ella no sabía que existía. Ellos se han tenido que exiliar por sus diferencias. Lo bonito de tener a esa nueva gente en la película es que podemos mostrar a los niños la fuerza de la diversidad, la fuerza de ser diferente. Que seas diferente no quiere decir que no puedas ser familia. Aurora y Maleficent tiene que lidiar con el hecho de que no son la misma sangre, la misma especie. Pero eso no importa, eso no hace una familia. Para vivir, todos tenemos que abrazar nuestras diferencias. Si el mundo mirara a lo diferente bajo una luz positiva, en vez de una negativa, sería un lugar mucho más bello.

· Leer más: La increíble transformación de Angelina Jolie para su papel en Maleficent