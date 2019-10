Guía para tener seguro de salud a bajo precio

Cuándo abren los mercados de seguros

El período abierto de inscripción es la ventana anual en la que se abren los mercados de seguros, para que los consumidores puedan adquirir un plan médico.

Todos los mercados de seguros de salud comienzan el período abierto el 1 de noviembre (excepto California en donde está funcionando desde el 15 de octubre). Y la mayoría lo cierra el 15 de diciembre. Pero:

California, Colorado y el Distrito de Columbia han extendido sus períodos abiertos de inscripción de manera permanente. En los dos estados dura hasta el 15 de enero del año siguiente (en este caso de 2020); la capital de la nación lo alargó hasta el 31 de enero del año siguiente (en este caso de 2020).

Solo Nevada permite que sus residentes se inscriban por fuera del período abierto, sin vivir un evento de vida para calificar para un período especial de inscripción (SEP).

Este año, 11 estados y el Distrito de Columbia manejan sus propios mercados de seguros (Nevada se sumará en 2020)

A estos mercados los estableció la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, popularmente conocida como Obamacare) en 2010 y, desde entonces, 20 nuevos millones de consumidores han adquirido seguro de salud (muchos de ellos por primera vez en sus vidas).

Qué puedes hacer durante el período abierto de inscripción

Durante este tiempo se puede:

Comprar un nuevo plan de salud

Cambiar uno que ya se tenga (comparando red de doctores, coberturas, precios, etc.)

Pedir subsidios para poder pagar las primas (lo que pagas cada mes por tener cobertura)

Saber si se es elegible para Medicaid (aunque la inscripción para este programa está abierta todo el año, este período es un buen momento para indagar la elegibilidad)

Hay un mercado federal (cuidadodesalud.gov), que usan muchos estados, y mercados estatales, que son aquellos creados por los gobiernos locales. Algunos estados tienen un sistema mixto: en parte usan la plataforma federal y en parte la gerencian ellos mismos. Por ejemplo, usan cuidadodesalud.gov para la inscripción, pero manejan un sitio en donde asesoran y ayudan al consumidor a comparar planes médicos. Algunas cosas para tener en cuenta e inscribirse bien:

Debes navegar el sitio del mercado de seguros de tu estado antes que comience la inscripción. Aunque no podrás registrarte, sí podrás ver si hay novedades, nuevos planes, información que puede ser valiosa a la hora de comprar o cambiar de cobertura.

Si tienes papeles —no solo estatus migratorio como residencia permanente o ciudadanía—sino también, por ejemplo, visa de estudio o de trabajo, puedes adquirir un seguro de salud en estos mercados.

Si tu familia tiene estatus migratorio mixto, en donde algunos miembros son documentados y otros no, los que tienen papeles pueden inscribirse (desafortunadamente los inmigrantes sin papeles no pueden acceder a este mercado).

No te quedes con información del pasado. Muchos estados han expandido Medicaid, lo que permite que personas que antes no calificaban (aunque sus salarios no eran altos), ahora puede ser que sean elegibles. Averigua cuál es la situación en tu estado.

Hasta el momento, 37 estados han expandido el programa de salud que ayuda a las personas de bajos ingresos a tener atención médica.

Conoce el mercado en tu estado aquí

No uses la excusa de que ya no hay multa por no tener seguro de salud para no buscar cobertura, recuerda que siempre es mejor prevenir que curar, y que la enfermedad es más cara que la salud.

Y cuidado, que en estos estados sí hay penalidad.

Quiénes califican para comprar seguro en el mercado

Por supuesto, todos los ciudadanos (nacidos en el país o naturalizados) califican.

Los inmigrantes indocumentados no pueden adquirir seguro de salud en los mercados

La lista de los que sí pueden es larga. A continuación se los enumera. Ten en cuenta que, además de presentar prueba de residencia (en dónde vives), deberás presentar los papeles relacionados con tu estatus migratorio específico (ver lista más abajo).

Por ejemplo, si tienes residencia permanente, deberás tener tu tarjeta verde (green card) si haces la inscripción con ayuda de un navegador. O la tendrás que tener digitalizada si usas la plataforma tú mismo.

Los estatus que califican son:

Residentes permanentes

Asilados

Refugiados

Personas con Estatus de Protección Temporal (TPS), un estatus que tienen millones de salvadoreños y hondureños.

Los recipientes de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, el estatus de los dreamers)

Participantes del Programa Cubano-Haitiano (un programa de beneficio distinto a la Ley de Ajuste)

Los que están en el país bajo entrada condicional (estatus humanitario)

Los que están en el país bajo entrada condicional (antes de 1980)

Víctimas de abuso doméstico (cónyuge o hijo, o ambos)

Víctima de tráfico de personas

Salida Obligatoria Diferida (DED), por ejemplo personas que por su tipo de visa deban salir del país por un tiempo pero, por alguna razón, han solicitado una exención.

Individuos con deportación suspendida o remoción otorgada bajo las leyes CAT contra la tortura.

Personas con visas no inmigrantes, que engloban populares visas como: las de trabajo H1, H2A y H2B; y las de estudiante U y T.

Ciudadanos de Micronesia, las Islas Marshall y Palau.

También califican lo que estén en determinados procesos migratorios, como:

Solicitud de TPS

Ley de ajuste (cubanos)

Asilo (solo si ya se les ha otorgado un permiso de trabajo o son menores de 14 años y han tenido una solicitud pendiente por al menos 180 días)

Víctima de tráfico de visas

Suspensión de deportación (CAT)

Los documentos que debes tener

¿Pueden pedirte el número de seguro social?

Generalmente, los mercados de seguros y los programas estatales Medicaid y CHIP pueden pedirles el Número de Seguro Social (SSN) a los solicitantes, beneficiarios y ciertas personas de las que se necesitan saber sus ingresos para el cálculo de los créditos impositivos.

Los estados pueden pedirles a los no solicitantes su SSN, solamente si les indican claramente que dicha información es voluntaria y les explican cómo será utilizada. Los estados no pueden negarle los beneficios porque el solicitante no haya proporcionado los SSN de las personas que no desean ni son beneficiarios de Medicaid o CHIP, o aquellos a los que no se les requiere que provean su SSN.

Pero debes recordar que NO es necesario dar tu número de seguro social para adquirir seguro de salud en los mercados porque si tienes ese número, tienes otras formas de verificar tu estatus.

Documentos migratorios que deberás presentar, dependiendo de tu estatus:

Gran parte estos documentos tienen un número al que se llama “número de extranjero”, “número de registro de extranjero” o “Número de USCIS”. Estos números comienzan con una “A” a la que le siguen 7-9 dígitos.

Los documentos son:

Tarjeta de residente permanente. También llamada tarjeta verde o green card (I-551). En este caso necesitará el número de extranjero y el número de tarjeta (conocido también como número de recibo) de su documento. Una persona que tiene una tarjeta verde tiene permiso para vivir y trabajar permanentemente en los Estados Unidos. Si eres residente permanente legal, debes usar este documento para mostrar tu estatus migratorio elegible, si es posible.

Permiso de Reingreso (I-327). Necesitarás tu número de registro de extranjero que está en tu documento. Este permiso se les otorga a los residentes permanentes, que pueden salir y entrar al país sin necesidad de otro trámite migratorio.

Documento de Viaje de Refugiado (I-571). Necesitarás el número de registro de extranjero (conocido también como número de USCIS) de tu documento. Se trata del documento que se le emite a los que tienen este estatus y necesitan viajar al exterior.

Documento de Autorización de Empleo (I-766). Necesitarás tu número de registro de extranjero (también conocido como número de USCIS), número de la tarjeta, fecha de vencimiento y código de la categoría de su documento. Este documento se les expide a las personas autorizadas para trabajar legalmente en el país.

Visa de Inmigrante Legible por Máquina (con idioma temporal I-551). Necesitarás tu número de extranjero (también conocido como número de registro de extranjero o número de USCIS), número de pasaporte y país donde se expidió tu documento. Son los documentos que indican el estatus de residente permanente. El sello temporal I-551 (en el pasaporte o I-94/I-94A), necesitará su número de extranjero (también conocido como número de registro de extranjero o número de USCIS) de su documento. Los sellos temporales I-551 pueden usarse para dar fe del estatus de residencia permanente. Un sello temporal I-551 tendrá una fecha de emisión a mano o estampada y una fecha “válida hasta”.

Registro de Entrada/Salida (I-94/l-94A). Necesitará tu número I-94 de su documento. Es una forma que se emite para los viajeros extranjeros cuando ingresan a los Estados Unidos. La parte inferior del I-94 debe engancharse al pasaporte.

Pasaporte extranjero. Necesitarás tu número de pasaporte, fecha de vencimiento y país emisor de su documento. Los pasaportes de países extranjeros se usan para entrar a los Estados Unidos.

Certificado de Elegibilidad para Estatus de Estudiante No Inmigrante (I-20). Necesitarás tu ID de SEVIS de tu documento. Estos son documentos que apoyan las solicitudes para los estatus de visas estudiantiles (F-1 o F-2).

Certificado de Elegibilidad para Estatus de Visitante de Intercambio (DS2019). Necesitarás tu ID de SEVIS de su documento. Son documentos que apoyan las solicitudes para los estatus de visa de visitantes de intercambio (J-1 o J-2).

Notificación de Acción (I-797). Necesitarás tu número de registro de extranjero (conocido también como número de USCIS) o su número I-94 de su documento. Son las comunicaciones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de sobre los beneficios de inmigración. Las I-797 pueden usarse para diferentes fines, como un aviso de aprobación, notificación de recibo o reemplazo para un I-94.

Si dijiste que tenías otro documento o tipo de estatus (que no aparezca en la lista anterior), se te pedirá que selecciones cuál de estos tipos de documentos tienes.

Hay varios documentos que pueden demostrar que eres miembro de una tribu nativa americana reconocida federalmente, nacido en los Estados Unidos o en Canadá. Necesitarás cargar tu documento más adelante en el proceso de solicitud.

Certificación de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de (HHS). Es una carta que se expide a un individuo que ha sido víctima de una forma severa de trata de personas. Estas cartas declaran que las víctimas son elegibles para los beneficios y servicios.

Carta de elegibilidad de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) (si eres menor de 18 años). Es una carta que indica que un niño es víctima de una forma severa de trata de personas. Estas cartas declaran que las víctimas son elegibles para los beneficios y servicios. Se necesitará cargar el documento más adelante en el proceso de solicitud.

Participante cubano/haitiano. Tienen que ser personas de una de esas dos nacionalidades y pueden incluir uno de los documentos siguientes:

Admitido bajo palabra (parole) en los Estados Unidos

Solicitud de asilo en trámite con USCIS.

Se le concedió un estatus especial bajo las leyes de inmigración para nacionales de Cuba o Haití.

Está sujeto a procedimientos de aplazamiento de deportación. Si es cubano o haitiano o no está seguro, puede seleccionar esto, y el mercado verifica los datos.

Documento que indica retención de la expulsión (o “retención de deportación”): Hay varios documentos que pueden mostrar la retención de la expulsión o deportación.

Residente de Samoa Americana. Un documento que muestra que eres residente de Samoa Americana o vives allí.

Si tienes más de un documento de inmigración vigente, selecciona el que tenga un número de extranjero (conocido también como número de registro de extranjero o número de USCIS), si es posible.

Si tienes un estatus de protección temporal (TPS), es posible que tengas una extensión automática de su estatus, aunque tu documento se haya vencido.

Familias con estatus “mixto”

Muchas familias inmigrantes tienen estatus “mixto” con integrantes con distintas situaciones migratorias y de ciudadanía. Por ejemplo:

Algunas familias podrían tener entre sus miembros a contribuyentes que no puedan comprar un seguro médico a través del mercado, mientras que otros miembros pueden hacerlo en calidad de ciudadanos o de inmigrantes presentes legalmente.

En otra familia de estatus “mixto”, puede ocurrir que algunos miembros no puedan obtener los beneficios completos de Medicaid mientras que otros son elegibles para Medicaid y para el Programa de Seguro de Salud Infantil (CHIP). O que uno de los hermanos sea recipiente de DACA (dreamer), pero no otros.

Las familias con estatus “mixto” pueden solicitar subsidios para pagar las primas (lo que pagas al mes por tener cobertura) y ayuda para los costos de bolsillo, para los dependientes o familiares que califiquen para comprar seguro en el mercado, y que, además, sean elegibles por su nivel de salario.

Alternativas de cobertura por fuera del mercado

Además del período de inscripción en el mercado de seguros, hay otras dos inscripciones anuales importantes, dependiendo de la cobertura que tengas:

Seguro de salud basado en el empleador. La mayoría de los empleadores ofrecen un período de inscripción en el otoño durante el cual los trabajadores no solo pueden cambiar su cobertura de salud, sino que también pueden seleccionar otros beneficios, como planes de seguro de vida críticos, discapacidad o cuidado médico a largo plazo.

La mayoría de los empleadores ofrecen un período de inscripción en el otoño durante el cual los trabajadores no solo pueden cambiar su cobertura de salud, sino que también pueden seleccionar otros beneficios, como planes de seguro de vida críticos, discapacidad o cuidado médico a largo plazo. Medicare. Se pueden hacer cambios en la cobertura de salud y medicamentos de Medicare del 15 de octubre al 7 de diciembre. Las personas con planes Medicare Advantage tienen un período de inscripción abierta adicional del 1 de enero al 31 de marzo. Las pólizas Medigap, también conocidas como seguro complementario de Medicare, tienen un período de inscripción abierta que dura seis meses desde el momento en el que un individuo se vuelve elegible para Medicare.

Para los que prefieren opciones de seguros de salud sin contratos largos y quieren pagar mucho menos por la prima que lo que cuesta una cobertura tradicional, están los planes de salud de salud de corto plazo, que ahora en muchas partes del país pueden renovarse por hasta tres años.