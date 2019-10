Así fue la boda de Carmen Villalobos, protagonista de Sin Senos Sí Hay Paraíso de Telemundo

View this post on Instagram

#CarmenVillalobos y #SebastianCaicedo se dieron el si en una romántica ceremonia en #Cartagena. Te dejamos con una probadita de lo que verás el lunes en #AlRojoVivo donde tendremos todo lo que ocurrió en este mágico dia. ¡Felicidades a los novios! #bodaCarmenySebastian #BTSARV #BodaCarmenySebas