La incertidumbre de si “Caso Cerrado” con la Dra. Ana María Polo se va o se queda en la televisión

La conductora del programa dice una cosa y la administración de Telemundo, otra

La incertidumbre sobre la permanencia de “Caso Cerrado” en Telemundo continúa a raíz de las contradicciones entre las versiones dadas por la presentadora Ana María Polo y la administración del canal.

El miércoles, una de las agencias de noticias más conocidas de Estados Unidos, Associated Press, circuló el reportaje resultado de una entrevista en primicia con la cubana en la que la conductora expresa: “Este es mi último año en televisión”.

“Quiero hacer cosas que me diviertan, que me estimulen, que me saquen de la rutina un poco y que me den una oportunidad para que pueda ser creativa en otros aspectos también”, agregó la Dra. Polo en la entrevista en la que además adelantó el proyecto para una película basada en el programa.

Como parte de la exposición, se indicó claramente que muy probablemente algunos episodios que grabe este año quedarán para el próximo, por lo que es probable que el programa siga saliendo al aire por

Telemundo unos meses más porque aún hay material inédito que no se ha transmitido.

La abogada de 60 años lleva casi 20 años encabezando el programa que se transmite por la cadena en Estados Unidos y en una veintena de países de América Latina.

Sin embargo, ImpreMedia (compañía de publicación de El Diario de Nueva York y La Opinión en Los Angeles) se comunicó con Telemundo para una confirmación de los datos dados por Polo, que ya múltiples medios en Estados Unidos y el exterior habían tomado y compartido ampliamente citando a AP.

Para nuestra sorpresa, indicaron que la información de AP no era cierta.

“No es así. El show no se cancela y seguirá como parte de nuestra programación”, insistieron remarcando que la cita es en nombre de la cadena en general.

“Caso Cerrado sigue siendo parte de la programación de la cadena Telemundo y se seguirá emitiendo como parte de su programación, incluyendo las ediciones que se transmiten en más de 21 países a través de America Latina”, se indicó

La preguntas que surgen son varias; entre éstas, ¿qué necesidad tendría la Dra. Polo de hacer estas contundentes declaraciones sobre sus planes profesionales en una agencia de tal resonancia mundial como AP?.

Usualmente, cuando un artista concede entrevistas a agencias es porquer quiere asegurarse que el contenido sea lo más ampliamente difundido posible dado el alcance de estos medios.

Cabe señalar, que el artículo inicial permanece íntegro en la página de distribución de noticias de Associated Press desde que fue liberado a mediados de semana.

Curiosamente, en un artículo posterior que realizó la agencia Efe, la conductora solo habla de la película en desarrollo y no menciona el tema de la supuesta cancelación del espacio televisivo.