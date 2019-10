Los aromas que inspiran a Thalía

La mexicana nos habla sobre su último proyecto en el mundo de la belleza

La frase que reza “todo lo que toca lo convierte en oro” le va muy bien a Thalía, quien no solo ha triunfado en sus facetas de actriz y cantante sino como empresaria en el mundo de la moda y la belleza.

Su línea de ropa y accesorios para Macy’s sigue vendiéndose temporada tras temporada, luego de conquistar el gusto de las mujeres latinas con un estilo sexy y femenino. Y más recientemente, la mexicana sacó al mercado una línea de fragancias, que según nos cuenta, era uno de sus sueños pendientes.

Conversamos con ella sobre el proceso de creación de la Thalia Sodi Fragrance Collection, así como sobre sus próximos planes, porque si algo está claro es que Thalía no piensa parar.

¿Cómo comenzaste en el mundo de la moda y la belleza?

Desde pequeña me ha interesado mucho la moda y la belleza. Crecí rodeada de mi madre y mis hermanas, todas mayores, que influenciaron, cada una con su propio estilo e ideas, el aprecio que siento por todo lo relacionado al sentirme bien como persona y como mujer.

Además, el pasar tanto tiempo en foros de televisión grabando shows y telenovelas, en donde la piel y el cabello sufrían mucho por el maquillaje y el secador de pelo, me inspiró a buscar alternativas y soluciones que ayuden a la mujer de hoy a sentirse bella.

Mi madre y yo soñábamos con algún día llegar a tener una colección en una tienda icónica como Macy’s. Y poco a poco, con esfuerzo y perseverancia, se logró llegar allí. La clave estuvo en buscar un equipo de trabajo con experiencia y actitud positiva, que entendiera el pensar de la mujer latina. Así comenzó todo.

2.- ¿Cómo ves tu carrera, cuáles son tus planes?

He sido muy afortunada y muy bendecida por estar en el gusto del público durante tantas décadas y con tanto amor en todos los ámbitos, tanto actoral como musical y siguiendo por el lado empresarial también. Pero, como cantante es una bendición seguir proponiendo mis ideas a través de la música y de los videos y ver que la gente responde y se conecta y que ellos comparten mis canciones y mis videos. Eso me emociona y me llena de energía para seguir adelante, para reinventarme y para sostenerme y volver a crear magia.

Me veo siempre creativa, siempre proponiendo, colaborando, creciendo y aprendiendo. En la música no hay límites, no hay tiempo, no hay idiomas, así que es una carrera hasta el final de tus días. Yo creo que mientras tengas, como dije antes, una propuesta que compartir, una emoción que contar y un oyente que la haga suya, eso te va a mantener en esta carreta tan maravillosa.

3) ¿Qué te inspiró a crear una colección de perfumes?

Las fragancias han sido una de mis pasiones desde que era una niña. ¡Tengo recuerdos de las veces que jugaba con los perfumes de mi mamá y los probaba todos! Me inspiré para crear una colección de fragancias para ofrecer a las mujeres aromas hermosos y de alta calidad que también sean asequibles.

4) ¿Cómo fue el proceso de creación?

Me inspiré en los aromas que me traen felicidad y recuerdos placenteros y en mi amor por las piedras preciosas. Siempre me han inspirado sus tonos multifacéticos y el hecho que no hay dos piedras exactamente iguales. Las botellas de la colección fueron inspiradas en estas piedras preciosas, desde los colores hasta el empaque.

El proceso de desarrollar cada una de ellas no fue rápido, pero si fue divertido y muy instructivo. Tomó tiempo el mezclar los olores que lograran la harmonía que quería. Como las fragancias son tan cercanas y queridas a mi corazón, quería asegurarme de que el producto final fuera perfecto.

Las fragancias son:

“Diamond Petals” es un cítrico oriental afrutado, con notas de cassis, guayaba, magnolia, madera de coco y cedro.

“Blooming Opal” es un floral blanco con notas de bergamota, gardenia, y coco.

“El cristal azul” cae bajo la categoría de cítricos solares, con agua de coco, naranja, jazmín, azucena y arena blanca.

“Liquid Sun” es un almizcle floral cítrico con notas de neroli, hojas de mandarina, frangipani, peonía, ámbar dorado y madera de ébano.

“Absolute Amethyst” es un aroma amaderado oriental floral con notas de flor de limón, dalia negra, flor de almendro y acorde de tequila añejo.

5) ¿Piensas aumentar la colección? ¿Quizás con perfumes para hombres?

¡Todo es posible! Tengo muchas ideas que quiero hacer tangibles. Sí, quiero continuar desarrollando fragancias, a su debido momento, y pues claro, ya estoy pensando en qué olores serían los perfectos para fragancias para hombres.