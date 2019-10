Tormenta Néstor apunta a un área de Florida ya devastada por el huracán Michael

Desde el viernes por la noche, el Estado había activado su centro de operaciones de emergencia

La tormenta tropical Néstor, recientemente formada en el Golfo del México, azotó este viernes parte de la costa sur de Estados Unidos con fuertes vientos, marejadas e intensas lluvias y amenaza con golpear directamente un área del noroeste de Florida devastada hace un año por el huracán Michael.

Los vientos y marejadas que provoca en su trayectoria hacia el noreste han aumentado de intensidad en las primeras horas de este sábado, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en sus siglas en inglés), que advierte que el oleaje puede ser peligroso para la vida humana.

Pero a diferencia de Michael, una tormenta poderosa que dejó a miles de personas sin hogar y casi borró del mapa a la ciudad de Mexico Beach, Florida no se estaba preparando a lo largo del viernes para una catástrofe, reportó la agencia de noticias The Associated Press.

“Sólo nos hemos preparado muy poco, porque realmente no hay nada para lo que prepararse”, dijo a la agencia de noticias el alcalde de la ciudad de Mexico Beach, Al Cathey. “No nos hemos alarmado en absoluto”.

A partir del viernes por la noche, el estado había activado su centro de operaciones de emergencia, pero solo en su nivel más bajo. En un área que recientemente pasó semanas sin lluvia, la tormenta se espera más bien con una actitud de bienvenida.

“Hay que mantener la perspectiva: el 75% de nuestra ciudad fue destruida”, dijo Cathey. “Un poco de lluvia es bienvenida. Espero que no sea algo loco, pero si eso es todo, puedo lidiar con eso. No hay nada que haya visto en este temporal que me haga pensar que México Beach necesita alarmarse”.

Se pronostica que Néstor, que viaja con vientos máximos sostenidos de 50 millas por hora, golpeará la costa alrededor de Mexico Beach este sábado. Actualmente, según el NHC está a menos de 80 millas de Apachicola, una localidad ubicada a 36 millas de allí. Azotada por Michael en octubre de 2018, el área todavía está tratando de recuperarse.

El NHC dijo que había que esperarse haya fuertes vientos y tormentas peligrosas en partes de la costa norte del Golfo, además de lluvias intensas que podrían ayudar a la región a lidiar con la sequía, fuertes rachas de viento y algunos tornados en la parte norte y central de Florida, así como en áreas costeras de Georgia y de las Carolinas.

Ante estas previsiones, los eventos previstos en la zona de Mexico Beach, incluidos los partidos de fútbol de la escuela secundaria, se cancelaron o pospusieron, pero los funcionarios intentaron calmar los temores de un golpe fuerte similar al del huracán Michael el año pasado.

Una advertencia de tormenta tropical está vigente desde el límite entre los condados de Oklaoosa y Walton hasta Yankeetown, Florida. Otra por marejada está vigente para Indian Pass, Florida, a Clearwater Beach, Florida.

La Guardia Costera dijo que eran posibles marejadas de 20 pies (6 metros) alrededor de la ciudad de Panamá, y que las corrientes de resaca peligrosas serían posibles a lo largo de las playas durante la que todavía es temporada alta para el turismo.

Posteriormente, Néstor debería cruzar parte del sureste de EEUU mientras se convierte en ciclón postropical y proseguir hacia el mar abierto en el Atlántico desde Carolina del Norte a última hora de este domingo.