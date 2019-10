El origen del imperio Kardashian

La familia Kardashian es una de las más poderosas del medio del espectáculo

Sin duda, las hermanas Kardashian son las más famosas del mundo. Han conseguido contratos millonarios, así como millones de seguidores en sus redes sociales, pero ¿cómo llegaron a la fama? Conoce a las integrantes de este polémico clan conformado por Khloé, Kourtney y kim Kardashian, Kendall y Kylie Jenner, además de la matriarca, Kris Jenner.

Kris Jenner

La matriarca de esta familia nació el 5 de noviembre de 1955. Su primer matrimonio fue con Robert Kardashian, con quien tuvo cuatro hijos: Kourtney, Kim, Khloé y Rob. Tras su divorcio en 1989, Kris comenzó a salir con Bruce Jenner, actualmente Caitlyn Jenner tras su cambio de sexo. En 1991 se casaron y tuvieron dos hijas: Kendall y Kylie Jenner. Tras varios años siendo parte de la esfera social en Estados Unidos, la empresaria consolidó uno de los proyectos más importantes para ella y sus hijos en 2007, produjo el exitoso programa de televisión ‘Keeping Up with the Kardashians‘.

Kim Kardashian

Si bien el reality show catapultó a Kim y al resto de sus hermanos al estrellato, antes de eso ella era conocida por ser una de las amigas más cercanas de Paris Hilton, al aparecer en algunos capítulos de ‘The Simple Life’, serie protagonizada por Paris y Nicole Richie, en 2003.

Además de participar en diversos programas televisivos, la empresaria ha logrado amasar su fortuna como modelo y con la venta de productos de belleza a sus más de 149 millones de seguidores.

Kendall Jenner

Kendall enfocó su carrera en el mundo del modelaje. Ha participado en los desfiles de las firmas más exclusivas como Chanel, Givenchy, Donna Karan, Diane von Furstenberg, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, Fendi y Balmain.

En 2017, se coronó como la modelo mejor pagada del mundo, según Forbes, quitándole este lugar a Gisele Bündchen.

Kylie Jenner

La historia de Kylie es aún mejor, en cuanto a ingresos. En 2015 lanzó su línea de cosméticos Kylie Cosmetics, negocio que resultó ser un éxito total al agotar las piezas en pocas horas. Tras 4 años de recibir jugosas ganancias, la empresaria se convirtió en la billonaria más joven del mundo, desplazando de este sitio al fundador de Facebook, Mark Zuckerberg.

Khloé Kardashian

Al igual de sus hermanas, Khloé ha capitalizado la fama a través de diversos negocios, como la tienda online de ropa, Kardashian Kloset; las colaboraciones con sus hermanas para las líneas de maquillaje, así como la fundación de su marca Good American, una línea de ropa enfocada en las personas de talla grande.

Kourtney Kardashian

Conocida por sus excéntricos viajes, Kourtney ha protagonizado diversos programas de tv. Además de la promoción de productos a través de sus redes sociales, recientemente lanzó su blog enfocado en estilo de vida, Poosh.