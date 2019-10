Creyó haber encontrado a un bebé fantasma en cuna de su hijo; no creerás en realidad de lo que se trataba

Una madre narró el susto que se llevó cuando creyó que un ser paranormal asechaba a su hijo; nada más alejado de la verdad

Una usuaria de Facebook llamada Maritza Elizabeth publicó un post en su perfil que se ha vuelto viral, ya que lo que inició como una historia de terror se transformó en algo completamente absurdo y divertido.

Marie compartió en su historia unas imágenes que del monitor que tiene puesto en la cuna de su hijo, el cual habría captado justo al lado del niño lo que pareciera ser el fantasma de un bebé, e incluso, pareciera que su hijo lo estuviera abrazando.

De inmediato, la madre ingresó a oscuras al cuarto de su bebé, para así no despertarlo, para revisar la habitación y la cuna, descubriendo que no había otro menor ahí, lo cual le generó mucho estrés, a tal grado que se pasó toda la noche vigilando el monitor para ver si no captaba algún otro “fenómeno paranormal”.

Pero vaya sorpresa se llevó a la mañana siguiente cuando al revisar con detalle la cuna de su hijo, se llevó gran sorpresa al encontrar que justamente el colchón no tenía protector, y este traía la imagen de un bebé como parte de la publicidad y descripción del mismo.

El post generó tanto revuelo que en menos de 3 días tiene ya más de 400,000 likes y ha sido compartido más de 290,000 ocasiones, además de recibir miles de comentarios graciosos y alguno que otro en donde un usuario ha compartido una experiencia similar a esta.