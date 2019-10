El costo y el trato son dos razones importantes de los californianos que buscan servicios médicos en Tijuana

Datos del Centro de Turismo y Convenciones de Tijuana, el año pasado un millón 200 mil extranjeros, en su mayoría del sur de California, cruzaron la frontera en busca de servicios médicos de todo tipo.

Fidel salió de Oxnard poco antes de las 9 de la mañana para llegar a su cita con el dentista en Tijuana a las 12:30.

Viajó con un margen de más de 30 minutos por si acaso encontrara en el camino algún retraso. En San Ysidro estacionó su auto al lado de California, cruzó a pie y subió a un taxi que lo llevaría aproximadamente tres millas, para estar a tiempo.

Comenzó a cruzar la frontera a ver al dentista apenas en septiembre, y sus trabajos van muy adelantados. Este sábado le midieron una pieza y terminaron de hacerle cirugía en otra.

“Me descuidé y, no sé, pasaron años que no veía un dentista, aunque sabía que lo necesitaba. Un día vi un comentario sobre el doctor y daban el teléfono. Llamé, luego fui a que me hicieran un presupuesto en Oxnard y, no’mbre, ni se compara”, platicó Fidel.

Sin seguro con cubertura dental, en el área de Los Ángeles, el tratamiento le habría costado 4,700 dólares, pero con la advertencia de que la cantidad podría variar y tendría que pagar aparte medicamentos. “Por todo dijeron que podrían ser como 6,500 a 7,000 dólares”, dijo.

“O sea que precisamente por eso no podía ir al dentista en Oxnard, ni en Los Ángeles, es mucho dinero y son muchas citas, de estar ahí como esperando, y no hacen citas los sábados, está todo ocupado, yo tendría que dejar de trabajar, y así ya es más caro”, platicó.

El doctor Armando Araujo, quien atiende a Fidel, tiene 41 años de experiencia e hizo a Fidel un presupuesto de 1,300 dólares. “La gente se espanta cuando comparan los pecios”,comentó.

La decisión del paciente de cruzar la frontera “es muy común, especialmente los sábados y los días feriados en California, entre el 40 y 50 por ciento de mis pacientes vienen del otro lado (de la frontera), especialmente del sur de California.

Y todos sus pacientes “del otro lado” tienen en común que son latinos.

“A veces me pagan en efectivo, pero yo hago los trámites para que las aseguradoras les repongan gastos en California, pero también hay personas que aunque viven del otro lado no tienen muchos recursos, me piden descuento y sí, claro, yo hago lo que puedo”, dijo Araujo.

La diferencia de costos es muy marcada. En Tijuana, por el mismo trabajo, con el mismo material, los pacientes pagan entre el 25y el 33 por ciento del precio que tendría en California, pero el doctor Araujo advierte que las referencias de pacientes son muy importantes. “Te podrían decir que usan un tipo de material y te lo cobran caro y solo con el paso de los años te das cuenta del engaño”.

Dijo que hay que buscar profesionalismo, calidad y que sean accesibles.

Apenas a una cuadra de distancia, el médico general José Ricardo Ávila trabaja en una clínica que es parte de una cadena de farmacias de medicamentos genéricos en donde la consulta cuesta 55 pesos, es decir casi tres dólares.

“Todos mis pacientes del otro lado son latinos”, dijo el doctor Ávila. “Ya saben que los atiendo bien, los cuido y los consiento”.

También la mayoría de sus pacientes que llegan del lado estadunidense son latinos. Por lo que sabe, cruzan a pie y en cuanto cruzan piden un servicio de Uber, con la misma aplicación que se usa en California, se atienden, aprovechan el día para ir a comer o pasear un poco en Tijuana, y “luego regresan con su receta y medicamentos en la mano”.

Muchas visitantes por motivos médicos prefieren usar servicios de transporte para evitar manejar personalmente en Tijuana, donde el ritmo es distinto a la uniformidad que encuentran, pro ejemplo en ciudades como San Diego o Los Ángeles.

La lista de precios por servicios en la clínica en que trabaja el doctor Ávila va de los 20 pesos, a los 65 los servicios más caros. Un certificado médico para demostrar que se faltó al trabajo por motivos de salud cuesta unos 3.50 dólares, control de embarazo o planificación familias 3.25; una suturada anda en cerca de cuatro dólares.

“Pero le repito, no es solo el bajo costo, es también el trato; me dicen que acá se sienten comprendidos”, dijo Ávila.

Claro que no todos los pacientes que cruzan la frontera en busca de servicios médicos son de escasos recursos, pero muchos son latinos sin seguro de salud en California.

Hay clínicas especializadas lujosas, como un centro de pequeñas clínicas de cualquier especialidad en las inmediaciones del Parque Teniente Guerrero, muy conocido entre visitantes de Tijuana por su fácil acceso.

De acuerdo con datos del Centro de Turismo y Convenciones de Tijuana, el año pasado un millón 200 mil extranjeros, en su mayoría del sur de California, cruzaron la frontera en busca de servicios médicos de todo tipo en todo el estado de Baja California.

Aunque el centro no tiene una cifra del monto que significa el turismo médico, fuentes de esa institución confirman que los visitantes encuentran ahorros de entre el 33 y el 70 por ciento comparativamente con precios de Estados Unidos.