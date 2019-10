Clarissa Molina muestra piel en Instagram, a la moda y con elegancia

View this post on Instagram

Anoche fue una experiencia inolvidable! Les cuento que anoche fui conductora de una magno evento #TidalXRockTheVote totalmente en Inglés! Habían muchos sentimientos encontrados pero una vez subí a ese escenario ante casi 20 mil personas la adrenalina se apoderó de mi y todo fluyó increíble! Gracias a todos por tu hermosa energía! A mi team no podría haberlo hecho sin ustedes! ✨🙏🏼 Los sueños si se hacen realidad cuando se trabajo duro y se hace las cosas con el corazón. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes! Last night was an unforgettable experience! I was the host along with the amazing @angiemartinez at #TidalXRockTheVote ! There were many mixed feelings but once I got on that stage before almost 20 thousand people, the adrenaline seized me and everything went incredible! Thank you all for your beautiful energy! I couldn't have done it without my team, you guys are the best! Don’t stop dreaming! #clarissamolina #agradecida #crossingover