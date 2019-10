Increíble transformación de hombre latino, baja 475 libras de peso y salva su vida

No fue hasta que le dijeron que su salud estaba realmente en riesgo que decidió cambiar su estilo de vida

Con 651 libras, Carlos Orosco no pensó que llegaría a cumplir los 40. Sin embargo, después de perder más de la mitad de su peso, su vida ha cambiado hasta ta punto que incluso logró correr una maratón.

Hace tres años, Orosco estaba mal. Además de ser muy obeso, tenía que lidiar con úlceras en las piernas, gota extrema, presión arterial alta, apnea del sueño y celulitis, una infección bacteriana que causa inflamación dolorosa.

Sabía que necesitaba hacer un cambio, por lo que se reunió con un médico para hablar sobre la posibilidad de someterse a una cirugía bariátrica, una intervención para bajar de peso. Fue entonces cuando descubrió el alcance aterrador de sus afecciones.

“Discutimos mi peso, edad y el hecho de que si no hacía los cambios necesarios, simplemente seguiría ganando peso y mi esperanza de vida era realmente incierta.

Nada más salir de la consulta me senté en mi auto y rompí a llorar por mucho tiempo, antes de recuperar la compostura. El miedo a perder mi vida se hizo realidad para mí esa mañana, y era un sentimiento que nunca antes había sentido”, le confesó en entrevista a People.

La cirugía de pérdida de peso estaba a kilómetros de distancia. En primer lugar, Orosco tuvo que demostrar que podía modificar su estilo de vida para asegurarse de que la operación tenía sentido y no volvería a sus viejos hábitos nada más salir de quirófano.

Eliminó la comida rápida, los alimentos fritos, el pan, los jugos, las bebidas con gas y el alcohol. Además, comenzó a caminar regularmente. Así logró perder 100 libras en solo seis meses.

Después de eso, Orosco se sometió a la cirugía para bajar de peso y luego logró continuar con un estilo de vida mucho más saludable si cabe. Desde entonces, se aficionó a correr y no hay quien lo frene.

En el año y medio desde que comenzó a correr, Orosco ha completado alrededor de 32 carreras, desde 8k hasta maratones. El 20 de octubre de este año, corrió su primer maratón completo en Detroit.

También ha perdido 475 libras, más de la mitad de su peso. Según él mismo admite, su imagen corporal y confianza en sí mismo están en “un máximo histórico”.

“Muchas personas ven el antes y el después, y algunos consideran que tener un procedimiento bariátrico es una manera fácil de resolver el problema del peso, pero en realidad es lo más difícil que he hecho en mi vida y tengo que trabajar en ello cada día. Algunas personas no se dan cuenta o no entienden el sacrificio mental y físico y los desafíos asociados con este proceso”, explicó.

Sin duda, bajar de peso, tanto por salud como por estética, es un proceso difícil que debe ser realizado con cuidado y bajo la supervisión de un médico. Los sacrificios, aunque duros, seguro que merecen la pena.