Dra. Ana María Polo, de “Caso cerrado”, habla por Instagram de su nuevo proyecto

Menciona la película basada en el programa, pero no se expresa sobre posible cancelación del espacio televisivo

La Dra. Ana María Polo, conductora del programa “Caso cerrado”, volvió a expresarse sobre su futuro profesional, pero se limitó a mencionar la supuesta película relacionada con el espacio televisivo.

La presentadora utilizó su cuenta de Instagram este martes para mencionar someramente el proyecto de un cinta que se enfoca, no tanto en la litigación de los casos, sino en el proceso de creación de las historias, según contó en una entrevista previa con la agencia de noticias Associated Press.

“Con mucha alegria y emoción les digo que ya está confirmado, viene “Caso Cerrado La Película”. ¿Les gustaría que les muestre un poquito de la planificación ‘backstage’?”.

Sus fans no tardaron en reaccionar a la interrogante con mensajes como: “genial”, y preguntas como, “¿cuándo sale?.

La publicación de la abogada cubana surge en medio de información contradictoria sobre la permanencia del programa en Telemundo.

En el intercambio con AP, la Dra. Polo dijo que éste sería su último año en la pantalla chica y que, a partir del siguiente, se dedicaría a la película.

“Este es mi último año en televisión”, expresó.

“Quiero hacer cosas que me diviertan, que me estimulen, que me saquen de la rutina un poco y que me den una oportunidad para que pueda ser creativa en otros aspectos también”, agregó la conductora.

Como parte de la exposición, se indicó claramente que algunos episodios que grabe este año podrían quedar para el próximo, por lo que es probable que el programa siga saliendo al aire por Telemundo unos meses más, ya que aún hay material inédito que no se ha transmitido.

Sin embargo, luego de que circularan las declaraciones, Telemundo contradijo a Polo con un comunicado corportativo en el que se indicaba que el programa continuará.

“No es así. El show no se cancela y seguirá como parte de nuestra programación”, insistieron remarcando que la cita es en nombre de la cadena en general.